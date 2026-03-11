Friss hírek, Háború :: 2026. március 11. 10:09 ::

Von der Leyen azt hazudja, "stratégiai baklövés" lenne visszatérni az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz

Stratégiai baklövés lenne a visszatérés az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz, ugyanis "még függőbbé, sebezhetőbbé és gyengébbé" tenné az Európai Uniót - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strassburgban szerdán.

Az Európai Parlament plenáris ülésének a tagországok állam-, illetve kormányfői jövő heti üléséről, valamint a közel-keleti helyzetről folytatott vitáján Ursula von der Leyen kijelentette: az EU elmúlt években hozott intézkedéseinek köszönhetően Európa ma már sokkal kevésbé van kitéve a fosszilis tüzelőanyagok importjának és az áringadozásoknak.

Elmondta: az öböl menti zavarok mindenhol befolyásolják az árakat, az iráni konfliktus kezdete óta a gázárak 50 százalékkal, az olajárak pedig 27 százalékkal emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy a tíz napja tartó háború immár hárommilliárd euróba került az európai adófizetőknek a fosszilis tüzelőanyagok importja révén. "Ez a függőségünk ára" - fogalmazott.

"Bármilyen intézkedéseket is hozunk, amíg a fosszilis tüzelőanyagok jelentős részét instabil régiókból importáljuk, addig sebezhetők és kiszolgáltatottak maradunk" - tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

(MTI nyomán)