Friss hírek :: 2026. június 19. 09:33 ::

Gázolt a vonat Szolnok és Abony között

Elgázolt egy embert a vonat péntek reggel Szolnok és Abony között, a vonatok egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek, a ceglédi vonalon a Nyírség IC-k és a Cívis InterRégiók menetideje 15-20 perccel megnőhet - közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták, hogy a Nyíregyházáról 4 óra 40-kor Budapestre elindult Cívis InterRégió (6129) ütött el egy embert Szolnok és Abony között. A vonat utasait a katasztrófavédelem segítségével szállítják át a következő Nyírség IC-re (IC 609), ami ezért 40-45 perces késéssel érkezhet Budapestre. Az IC Abonyban is megáll - tájékoztattak.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján azt közölte: a Budapest utca közelében történt gázolás miatt a szerelvény nem tudott továbbmenni, ezért a rajta utazó mintegy háromszáz embernek a szolnoki hivatásos tűzoltók segítettek átszállni az értük küldött mentesítő járatra.

(MTI)