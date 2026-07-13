Háború :: 2026. július 13. 21:10 ::

Macron: Ukrajna 16 Rafale vadászbombázót szerez be

Franciaország és Ukrajna hétfőn egy "útitervről" állapodott meg, amely 16 Rafale francia harci repülőgép és fegyverzetük beszerzését irányozza elő Kijev számára, "az elsőnek 2028-2029-ben már az ukrán légtérben kell repülnie" - jelentette be Emmanuel Macron francia elnök.

Az ukrajnai légvédelem erősítésére Kijev "az új generációs SAMP/T egységekből egy első sorozatot is beszerez, amely kiegészíti azokat a légvédelmi rendszereket, amelyeket a következő hetekben szállítanak le a rakétáikkal együtt" - tette hozzá az államfő az Ukrajnát támogató országok párizsi tanácskozása után tartott sajtótájékoztatón.

A megállapodásban benne van a radarok leszállítása, valamint az AASM bombák, az Aster 30 légvédelmi rakéták és Scalp cirkálórakéták licenc alapján történő ukrajnai gyártása is - jelezte Emmanuel Macron.

A francia elnök elmondta: a tervezett nemzetközi alakulat (Multinational Force - Ukraine, MNFU), amelyet a fegyverek elhallgatása után telepítenének Ukrajnába, hadgyakorlatokat kezd a következő hónapokban a szomszédos országokban.

(MTI)