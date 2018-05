A Jobbik új elnöke a Hír TV Egyenesen című műsorában nem értett egyet azzal, hogy az elnökválasztási eredményt kritizáló Toroczkai Lászlónak ne lett volna lehetősége megfelelő kampányt folytatni.

Sneider Tamás azt mondta: még nem kereste Toroczkait, mert a párt rengeteg feladatot ad számára, de egy-két hét múlva minden félreértést tisztázna vele és az őt támogató Dúró Dórával is:

Az az érzésem, hogy itt személyi ambíciókról szólhat a történet. Tudom, hogy Laci egy kicsit erősebb vérmérsékletű politikus, nagyon bízom benne, hogy ezeket a gondolatait visszafogja, és egy normális mederbe tudja terelni. (...) Még nem kerestem, mert ezernyi feladatom van, átvettem egy 1 millió 300 ezer szavazóval rendelkező pártot, amelynek rengeteg feladata van. Ma volt az első elnökségi ülésünk, egy csomó fontos döntést hoztunk. Egyszerűen vannak olyan szervezeti dolgok, amelyeket gyorsan le kell rendeznem. Amint lesz rá idő, és ez 1-2 héten belül meg fog történni, vele is le fogok ülni, és vele is fogok beszélni, mint ahogy Dúró Dórával is, úgyhogy nem maradnak el ezek a beszélgetések…