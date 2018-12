Anyaország :: 2018. december 8. 13:18 ::

Ezrek tüntettek a túlóratörvény ellen - hétfőtől országos útlezásárokat terveznek

11 óra után nem sokkal indultak el a túlóratörvény elleni tüntetők a Jászai Mari térről. Tudósítónk szerint néhány ezren lehetnek. Többségében 40 felettiek a résztvevők, de a diákok is sokan vannak - írja az Index.



A portál a Facebook-oldalán élőben közvetíti is az eseményeket:

Sok transzparenst látni a tömegben, például "A fideszes is áldozat" és "Ez itt már nem a NER, hanem a tökéletes aljasság rendszere" szövegekkel. Széll Bernadett egy „Nem leszünk Európa Kínája" felirattal jött. Ellenzéki politikusok is ott vannak, MSZP-s, PM-es, momentumos politikusokat is látni, de HVG rábukkant a miniszterelnökként tüntetéseket ellehetetlenítő és szétverető, szemkilövető Gyurcsányra is.



A demonstráció 10 órakor kezdődött a Jászai Mari téren, innen vonultak volna át a Kossuth térre, ahol a beszédek következtek volna.

Két nappal a tüntetés bejelentése után a rendőrség elrendelte a teljes Kossuth tér, valamint a tértől északra található Balassi utca részleges lezárását reggel 6 és délután fél 3 között.



A szervezőktől az Index úgy tudja, hogy a Kossuth tér lezárása miatt valamivel előrébb hozzák a színpadot az Alkotmány utcában. A Jászai Mari tértől a körúton át a Nyugati térre vonulnak, onnan a Bajcsy-Zsilinszky útra fordulnak, és azon érkeznek meg az Alkotmány utcába.

TASZ-vélemény a Kossuth tér lezárásról

Álságos és nagyon átlátszó, ahogy a kormányzat a rabszolgatörvény elleni tüntetést igyekszik megakadályozni - írta a Társaság a Szabadságjogokért a Facebook oldalán. A rendőrség arra hivatkozva zárta le a Kossuth teret, hogy Kövér László házelnök a Parlamentben fogadja Marek Kuchcińskit, a Szejm elnökét, hogy megemlékezzenek a lengyel állam függetlenségének visszaszerzéséről.

A szervezők tudomásul,vették a rendőrség döntését, vonulás végállomása az Alkotmány utca Kossuth tér felőli vége lesz, a színpadot is itt állítják fel.

"Szabadegyetem"

A tüntetésen megjelenő diákok bejelentették, hogy szabadegyetemet tartanak.

Egyébként bárki beszélhet mésfél percet. Egy nyugdíjas például lemondja, hogy a gyerekei, munokái miatt jött el. Egy másik nyugdíjas ennél tovább ment, a jelenlegi kormány demokratikus eltörlése miatt jött.

Megindult a tömeg és a "Mocskos Fidesz!"

11 után néhány perccel elindult a mintegy 4 ezresre duzzadt tömeg a Körúton. A tömeg egy ideig a járdán ment, de végül elfoglalta az útpálya egyik sávját. A villamosokat időnként átengedik, de tolódnak a járművek.



A sárga mellényen és a csalamádésdobozon kívül nincs különösebb érdekesség a tüntetésben, talén csak az, hogy meglepően csendes. Nagyjából fél 12 tájékén hangzik del halkan az elsp "Mocskos Fidesz"-rigmus, a tüntetések eddigi állandó eleme.

A HVG tudósítója szerint az Audi dolgozói vannak a legnagyobb létszámban.



Frissítés: Hétfőtől országos útlezárásokat ígérnek

Elsőként Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke beszélt, aki úgy köszöntötte a részvevőket: "Szevasztok, dolgozó magyarok!"

Magyarországon mi cipeljük a hátunkon a legnagyobb terhet, cserébe ezért Európa legkisebb bérét kapjuk. Közben elvették a magánnyugdíjat, cafeteriát, most pedig még több munkára, rabszolgamunkára kötelezik a magyart. Persze, önkéntesen. Ebben az országban mindenre van pénz, csak a bérünkre nincs.

A szakszervezeti szövetség elnökének célja 2019 januárjától kétszámjegyű béremelés és a cafeteria visszaállítása. Azt is mondta, hétfőtől országos útlezárásokat szerveznek, és arra kérte a tüntető tömeget, hogy minél többen vegyenek ebben részt.

Dr. Szilágyi József, a Liga Szakszervezetek társelnöke és EVDSZ elnöke beszédében felrótta a kormánynak, hogy "mégis hogy képzelik, hogy a dolgozó emberek és családjának életéről szóló törvényt képviselői indítványként hozzák meg, kikerülve ezzel minden egyeztetést?

Értsék meg a gazdasági és politikai vezetők: nem vagyunk robotok! Senki nem halhat meg rossz jogi normák, vagy a hiányuk miatt. Mi nem tüntetni akarunk, hanem párbeszédet, megfelelő életet, élhető béreket!

A Külügyminisztériumi Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Mezei Tibor beszédében azt mondta, "ez a törvény növeli a munkaterheket, de csökkenti a munkahely biztonságát. Növeli a munkaidőt, csökkenti az éves szabadságot. A rabszolgatörvénynek pusztulnia kell!"

"Mi gyártjuk az autót, amiből nem szállnak ki velünk szóba állni a politikusok"

A Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Székely Tamás szólalt fel utoljára.

Hatalmas gépek között, halálos vegyszerekkel, üvöltöző zajjal, hűtőkamrák hidege mellett is termelni kell. Télen, nyáron, ünnepnap a gép forog. A mi kollégáink betegségben élnek, és korán halnak meg. Nem úgy, mint a közpénzen, benzinkártyákkal tankoló, luxusautókkal parkoló politikus urak. Itt tüntetnek velünk az Audi kiváló dolgozói. Ők gyártják azt az autót, amiből nem hajlandó kiszállni a politikus, hogy szóba álljon velünk, dolgozókkal.

A beszédek végén a szervezők megkérték a részvevőket, hogy békésen vonuljanak el, ehelyett a tömeg egy része a Kossuth tér és a Parlament felé akart nyomulni, a rendőrök csoportosan rohantak sorfalat tartani, és senkit nem engedtek tovább.

