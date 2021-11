Anyaország, Koronavírus :: 2021. november 4. 21:51 ::

Márki-Zay szerint "régóta szigorítás kellene a Covid-helyzet miatt", a kötelező oltást sem ellenezné

Bő egyórás interjút adott a JelenValó legújabb számában Benyó Ritának Márki-Zay Péter.

A balliberális ellenzék miniszterelnök-jelöltje kérdésre válaszolva elmondta, azért "van ellenzékváltás", mert a miniszterelnök-jelölt személye új, hiszen ő korábban nem volt az.



Kép forrása: Vásárhelyi TV

"Akik korábban nekifutottak és nem sikerült nekik, azok helyett nekünk kell csatába menni. Nekünk a pártokkal együtt kell leváltanunk a Fideszt, ezekben a pártokban is van megtisztulás. A Fidesz nem tudott annyira megszabadulni a korrupciótól, mint az ellenzék. Óriási előrelépés, hogy a Tóth Csabák kiestek ebből a versenyből" – magyarázta.

Márki-Zay szerint van egy ellenzékváltó hangulat, de azt sem lehet elhallgatni, hogy a 2010 előtti ellenzéknek is nagy a támogatottsága. Csak a 2010 előtti és utáni ellenzék érhet el sikert Orbán Viktor ellen, tette hozzá. Az előválasztási kampány hevében sokak által osztott narratíva lehetett, hogy a DK szimpatizánsai a győzelme miatt inkább el se mennek majd szavazni, de azt látja, hogy ők is be fognak állni mögé, mert az ellenfél mégiscsak a Fidesz.

"Régóta szigorítás kellene"

A járvánnyal kapcsolatban arról beszélt, szerinte régóta szigorítás kellene a Covid-helyzet miatt. A vadászati kiállítás megtartását felelőtlenségnek nevezte, ahogy az október 23-i nagygyűléseket is, ami jogos kritika az ellenzék felé is. Kijelentette:

Bár nem vagyok híve a kötelező oltásnak, el tudnám fogadni, ha a kormány így döntene. Nem fogunk lázítani senkit a kötelező oltás ellen.

(24 nyomán)