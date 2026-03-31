Külföld :: 2026. március 31. 07:04 ::

38 százalékkal csökkent a BYD negyedéves nettó nyeresége

A BYD Co., az új energiájú járművek (NEV) vezető kínai gyártójának adózott eredménye 38 százalékkal 9,3 milliárd jüanra (1,3 milliárd dollárra, 1 jüan=49,02 forint) csökkent a tavalyi utolsó negyedévben.

Elemzői várakozások átlagában nagyobb profit, 12,3 milliárd jüan szerepelt.

A BYD negyedéves bevétele 14 százalékkal 237,7 milliárd jüanra esett vissza, ami szintén elmaradt a 261,9 milliárd jüanos piaci várakozásoktól.

A BYD teljes éves adózott eredménye 32,6 milliárd jüanra esett vissza az egy évvel korábbi 40,3 milliárd jüanról. Az éves profit négy év után először csökkent. Az autógyártó éves bevétele az előző évi 777,1 milliárd jüanról 804 milliárd jüanra nőtt.

Tavaly a BYD mintegy 2,26 millió tisztán elektromos járművet értékesített, 27,9 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, miközben nagy riválisa, az amerikai Tesla értékesítése mintegy 9 százalékkal 1,64 millió járműre csökkent.

A BYD összesen 4,6 millió NEV kategóriájú járművet adott el tavaly, ami 7,7 százalékkal haladta meg a 2024. évit.

(MTI)