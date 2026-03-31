Háború :: 2026. március 31. 07:12 ::

Trump "rövid időn belül" választ ígért a legnagyobb izraeli olajfinomítót ért iráni támadás miatt

Donald Trump amerikai elnök "rövid időn belüli" választ helyezett kilátásba az Izrael legnagyobb olajfinomítóját ért iráni támadás nyomán egy hétfőn adott interjúban.

A New York Post című napilapnak Donald Trump arról is beszélt, hogy hamarosan kiderül, az iráni parlament elnöke hajlandó-e együttműködni az Egyesült Államokkal a konfliktus lezárásának érdekében. "Meg fogjuk tudni. Egy héten belül tudatni fogom" - fogalmazott az amerikai elnök Baker Kalibaf, a teheráni törvényhozás elnökének szerepével kapcsolatban.

"Teljes rezsimváltás ment végbe, mert a múlt rezsimjei nincsenek többé, és emberek teljesen új körével egyeztetünk, akik sokkal észszerűbbek eddig" - jelentette ki.

Dróntalálat ért egy olajszállító hajót Dubajban

Iráni dróntámadásban találat ért egy kuvaiti olajszállító hajót Dubajban, a hajón tűz keletkezett, de senki nem sérült meg - közölte kedden a kuvaiti állami olajvállalat (KPC), amelyet a KUNA hírügynökség idézett.

A dubaji hatóságok megerősítették, hogy a hajót dróntámadás érte, és tengeri tűzoltócsoportokat küldtek a tűz megfékezésére. Hozzátették, hogy a legénység 24 tagja biztonságban van.

A kuvaiti cég közölte, hogy a tüzet eloltották, de még folyik a károk értékelése az al-Szalmi hajón. Hozzátette, hogy a tanker körzetében olajszennyezéstől tartanak.

A Lloyd's biztosító adatai szerint a Kuvaitban és Szaúd-Arábiában megrakodott hajó Kínába tartott.

Az iráni hatóságok egyelőre nem kommentálták a támadást.

A dubaji kormányzat sajtóirodája kedd hajnalban azt is közölte, hogy az emírségben négyen megsérültek a levegőben lelőtt támadó drónok darabjaitól. A közlés szerint a maradványok egy házra estek rá, ahol tűz keletkezett. A sérültek állapota nem súlyos.

(MTI)