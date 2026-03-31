Vámtervet hagyott jóvá az iráni parlament szakbizottsága a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók számára

Az iráni parlament biztonsági bizottsága az éjszaka jóváhagyta azt a tervet, hogy a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra vámot vessenek ki, ez nemzeti valutában, rialban történne - jelentette az IRIB iráni állami rádió- és televízió képviselői beszámolók alapján.

A bizottság egyik tagját, Mojtaba Sarét idézve az IRIB arról számolt be, hogy a terv kifejezetten megtiltja az amerikai és izraeli, illetve az Iránnal szembeni szankciókban részt vevő országok hajóinak az áthaladását. Az intézkedés az Európai Unió hajóira is kiterjed - jegyezte meg.

A bizottságban elfogadott tervet a parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Fox Newsnak adott interjújában korábban úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok visszaszerzi az irányítást a Hormuzi-szoros felett, szabad hajózást biztosítva ezzel.

Az amerikai miniszter elmondta, hogy naponta egyre több hajó halad át a szoroson, mivel az egyes országok egyelőre megállapodásokat kötnek az iráni rezsimmel. Idővel azonban az Egyesült Államok visszaveszi az irányítást a szorosok fölött, és szabad lesz a hajózás, akár amerikai kísérőkkel, akár nemzetközi kísérőkkel - tette hozzá.

