"Most kettéváglak!" - Láncfűrésszel próbált gyilkolni az ámokfutó, de természetesen szabadlábon védekezhet

Láncfűrésszel támadt apára és látássérült lányára egy részeg férfi Szigetszentmártonban néhány hete – tudta meg az RTL Híradó. A kezén és a lábán is megvágta az apát, akivel korábban összevesztek valamin. A férfi súlyosan megsérült, de végül sikerült letepernie támadóját. A fűrésszel tomboló támadó – az ámokfutás után – hazament aludni, később a rendőrök ébresztették. Nyomozás indult ellene, most szabadlábon van – írja az RTL.

Valós élményéről beszélt Danis Mihály, amikor az RTL Híradó stábjának elmesélte, hogyan támadta meg távoli szomszédja láncfűrésszel néhány hete a szigetszentmártoni házuk kertjében. Azt mondja: meg akarta őt ölni.

Így kaszálta volna a fejemet. Azt mondta: most kettéváglak!

– árulta el a hátborzongató részleteket.

Látássérült lányával, és annak vakvezető kutyájával épp a teraszon ültek, amikor az utcáról rájuk rontott a részeg férfi. Az apának alig volt ideje védekezni.

Fölkaptam egy műanyagszéket, azt abban a pillanatban félbevágta. Fölkaptam egy másikat, azt is összetörte, és onnan kaptam én fel az ajtó mögül egy partvist

– mesélte Danis Mihály, hogy mivel próbálta sajnos hiába távol tartani támadóját.

A megtámadott valahogy kevésbé elnéző, mint az orbáni-pintéri rendszerünk

A család korábban jóban volt vele, de nemrég megromlott a viszonyuk, és kitiltották az otthonukból. Ezért támadhatott rájuk. A pánikba esett lány a fűrész hangját hallva a szobába menekült vakvezető kutyájával, Bagirával.

Hallottam, ahogy kint megy a cirkusz meg a verekedés. Ordítottam, hogy apa, apa!

– mondta Danis Diána.

A tomboló férfi több helyen is megsebezte az édesapát a láncfűrésszel. 20 centis sebet ejtett a jobb vádliján – a láncfűrész majdnem a csontig hatolt. De az egyik ujját is kis híján csonkolta a fűrész. Kezén még most is ott a kötés.

Valahogy belenyúlhattam ezzel a kezemmel a láncfűrészbe, és utána meg valahogy mellbe rúgtam őt, akkor oda kiesett

– mesélte a dulakodás részleteit az apa.

A férfinak ekkor sikerült arrébb dobnia a láncfűrészt. Azt mondta: a támadó ezután egyszerűen felállt és hazasétált, majd lefeküdt aludni. „A rendőrök ébresztették őt fel, és ők tették rá a bilincset, bevitték, reggel tudták kihallgatni, mert olyan részeg volt.”

A megsérült férfihoz a támadás után a szemben lakó önkéntes tűzoltó hívott mentőt. Kórházba vitték, de már otthon gyógyul. A megvágott ujját azonban többé nem tudja mozgatni. A támadó ellen büntetőeljárás indult.

„Kollégáim a 66 éves férfit súlyos testi sértés bűntettének gyanújával hallgatták ki gyanúsítottként, aki kihallgatásán nem tett vallomást” – mondta Szabóné Berki Bianka, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A támadó szabadlábon van.

A megtámadott apa nem tud megbocsátani a láncfűrésszel rájuk rontó ismerősének. Azt tervezi: ha lezárul a nyomozás, kártérítést kér tőle. Abban bízik, hogy a támadó többéves büntetés kap majd.