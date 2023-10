Anyaország, Koronavírus :: 2023. október 9. 20:37 ::

A honvédelmi államtitkár szerint nem kísérleti oltóanyag volt a Covid-vakcina

Novák Előd (Mi Hazánk) a honvédség kötelékében a koronavírus-járvány időszaka alatt elrendelt kötelező oltással kapcsolatban bírálta a kormányt. A politikus kísérleti vakcináknak nevezte a Covid-oltásokat, hangsúlyozva, hogy azokat a katonákat, akik visszautasították az oltóanyag felvételét, fizetés nélküli szabadságra küldték egy évre, de közben leszerelési tilalommal is sújtották őket, sőt másodállást sem vállalhattak.

Azt is megkérdezte: miért távolították el az oltatlan katonákat és honvédelmi alkalmazottakat egy nappal az oltáskötelezettség megszüntetése előtt?

Gion Gábor, a honvédelmi tárca államtitkára úgy reagált: a Mi Hazánk oltásellenessége közismert, "ha rajtuk múlt volna, akkor sokkal többen esnek a járvány áldozatul Magyarországon".

Hangsúlyozta: nem kísérleti oltóanyagokról volt szó, hiszen az európai gyógyszerügynökség és a magyar hatóságok által engedélyezett oltásokat kaptak a katonák is. Köszönetet mondott mindenkinek, aki felvette a védőoltást és ezzel is biztosította a honvédség működőképességét. Jelezte: az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnésével a katonák oltási kötelezettsége is megszűnt, jelenleg az oltás nem feltétele az állományba vételnek.

A képviselő nem fogadta el a választ.

(MTI nyomán)