A legférfiasabb dolog az apaság – A gyermek áldás címmel társadalmi célú óriásplakát-kampányt indított Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke szerte az országban az Anya-Ország Alapítvánnyal együttműködve, miután egy évi képviselői jövedelmét felajánlotta közhasznú missziókra, főként egy anyaotthon létrehozására, de a gyermekvállalás egyéni és nemzetgazdasági fontosságát hangsúlyozó kampányra is, mivel a kormány sajnos állami pénzből társadalmi célú hirdetések helyett csak kormánypropagandát folytat óriásplakátokon napi politikai harcok mentén.

A nemzeti ellenzéki politikus pénteki sajtótájékoztatóján egy 300 m2-es megaplakát mellett hazánk legnagyobb problémájának nevezte a katasztrofális demográfiai helyzetet, melynek megváltoztatása nélkül nemcsak kisebbséggé válhatunk saját hazánkban, hanem a nyugdíjrendszer sem lesz fenntartható, sőt az egész társadalombiztosítás, az államháztartás összeomlása fenyeget. Ha a cigányság titkosított népességrobbanását leszámítjuk, akkor Magyarországon a családokban már átlagosan csak alig több, mint egy gyermek születik, azaz a magyarság generációnként szinte megfeleződik. A vendégmunkások behozatala, a lakosságcsere helyett demográfiai fordulatra volna szükség – nyilatkozta a Mi Hazánk képviselője.

Novák Előd elmondta, hogy a most indított kampány keretében minden megyében óriásplakátokon, továbbá citylight felületeken és megaplakátokon gyermekvállalásra buzdítják az embereket, januárban a férfiakat, februárban pedig a nőket célozva.

Kitért arra: Ungár Pétertől Rogán Antalig a tehetősebb képviselőket továbbra is arra buzdítja, hogy ők is ajánlják fel egy évi vagy legalább egy havi jövedelmüket jótékony célra. Az adakozásra képes és hajlandó honfitársainkat is a dr. Téglásy Imre életvédő által létrehozott, állami támogatás nélkül működő Anya-Ország Alapítvány támogatására buzdítja (számlaszám: 11738008-20814410), hogy idén megnyílhasson a hiánypótló anyaotthon, mely a válsághelyzetbe került várandós és kisgyermekes magyar nőknek biztosítana átmeneti szállást, az abortuszok elkerülése érdekében, magyar életek megmentéséért, melyről bővebben az anya-orszag.hu honlapon írnak.