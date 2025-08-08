Anyaország, Migránsbűnözés :: 2025. augusztus 8. 09:18 ::

Óvodánál és iskoláknál árulta a drogot egy csádi férfi a "zéró migráns országában"

A józsefvárosi rendőrök július 25-én este egy VIII. kerületi, Népszínház utcai lakáshoz vonultak ki, mert információ merült fel, hogy egy csádi állampolgárságú férfi kábítószerrel kereskedett egy óvoda, valamint több oktatási intézmény közvetlen közelében.

A lakásán tartott kutatás során az egyenruhások telefonokat, táblagépet, több tízezer forintnyi pénzt, bruttó 3,6 gramm fehér, droggyanús anyagot, bruttó 20,57 gramm zöld növényi törmeléket találtak és foglaltak le, amelyekről a férfi úgy nyilatkozott, hogy marihuána és kokain.

A helyszínen elfogták a férfit, és előállították a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra.

A nyomozás során a rendőrök a díler vevőköréből egy másik férfit is elfogtak, a tőle lefoglalt anyagról az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy THC-t tartalmaz, mely kábítószernek minősül.



Zokniban tartotta a kábítószert, mert úgy nem találják meg

A józsefvárosi nyomozók kereskedéssel oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki a csádi férfit, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - közölték honlapjukon.

