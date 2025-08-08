A józsefvárosi rendőrök július 25-én este egy VIII. kerületi, Népszínház utcai lakáshoz vonultak ki, mert információ merült fel, hogy egy csádi állampolgárságú férfi kábítószerrel kereskedett egy óvoda, valamint több oktatási intézmény közvetlen közelében.
A lakásán tartott kutatás során az egyenruhások telefonokat, táblagépet, több tízezer forintnyi pénzt, bruttó 3,6 gramm fehér, droggyanús anyagot, bruttó 20,57 gramm zöld növényi törmeléket találtak és foglaltak le, amelyekről a férfi úgy nyilatkozott, hogy marihuána és kokain.
A helyszínen elfogták a férfit, és előállították a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságra.
A nyomozás során a rendőrök a díler vevőköréből egy másik férfit is elfogtak, a tőle lefoglalt anyagról az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy THC-t tartalmaz, mely kábítószernek minősül.
A józsefvárosi nyomozók kereskedéssel oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt hallgatták ki a csádi férfit, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását - közölték honlapjukon.
