Mi Hazánk: lehet, hogy Mohamed nincs, de vannak Rikárdók és Lorenzók

Hétfő reggel az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanévnyitóján a város fideszes polgármestere, Takács Károly úgy fogalmazott köszöntőjében, hogy "De jó, hogy nincs köztünk Mohamed!"

Az eset bejárta a sajtót, a liberális média pedig egyből hisztériába kezdett, miközben elfeledkeztek a valóságról - ahogyan Takács Károly, és úgy általában a Fidesz is, írja közleményében Ábrahám Barnabás, a Mi Hazánk Komárom-Esztergom vármegyei elnöke, vármegyei képviselője, a vármegye 3. választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje, majd így folytatja:

Polgármester Úr!

Az lehet, hogy Mohamed nincs az iskolában, de vannak helyette Rikárdók, Lorenzók, és Brendonok szép számmal az egész országban, akik legalább annyi - helyesebben fogalmazva inkább több - problémát okoznak nekünk, magyaroknak, mint a Mohamedek a nyugat-európaiaknak.

Nincs ez másképpen Oroszlányon sem, ahol a közbiztonsággal évek óta rengeteg probléma van. Itt az ideje, hogy a Fidesz belássa: megvannak nekünk a saját etnikai problémáink a "rejtett erőforrásokkal", nem egy "álomország" vagyunk Nyugat-Európához képest. Az első lépés a megoldás felé az ezzel való szembenézés!

