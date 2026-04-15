2026. április 15. 16:59

Horvát védelmi miniszter: nem aggasztanak Szerbia fegyverkezési tervei

Ivan Anusic horvát védelmi miniszter szerdán Zágrábban, az Ermal Nufi albán védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatójukon kijelentette: nem tartja aggasztónak Aleksandar Vucic szerb elnök bejelentését a szerb hadsereg további fegyverkezéséről.

A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint Anusic közölte: Szerbia saját döntése, hogy miként fejleszti haderejét, ezért Horvátországnak nincs oka aggodalomra.

Aleksandar Vucic korábban Belgrádban, a védelmi minisztérium és a hadsereg vezetőivel folytatott egyeztetés után jelentette be, hogy országa a hadsereg robotizációjára, a dróntechnológia fejlesztésére és új fegyverbeszerzésekre készül.

A szerb elnök szerint a térség biztonsági helyzete az év elejéhez képest bonyolultabbá vált, elsősorban a horvát-albán-koszovói védelmi együttműködés alakulása miatt.

Anusic ismételten elutasította, hogy a három ország együttműködése katonai szövetséget jelentene, és hangsúlyozta: Horvátország védelmi doktrínája az elrettentésen alapul.

A horvát és az albán védelmi miniszter tárgyalásán szó esett a két ország védelmi ipari együttműködésének erősítéséről is, különösen a pilóta nélküli rendszerek fejlesztéséről.

Ermal Nufi a találkozót követően a horvát-albán védelmi együttműködés jelentőségét hangsúlyozta, és a partnerséget a térség stabilitása szempontjából fontosnak nevezte.

(MTI)