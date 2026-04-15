Külföld :: 2026. április 15. 16:07 ::

A román alkotmánybírósághoz fordult a Huawei

Bedványt nyújtott be a román alkotmánybírósághoz a Huawei - írja a profit.ro a vállalat közleménye alapján.

A kínai telekommunikációs vállalat azt kéri a testülettől, nyilvánítsa az alaptörvénnyel ellentétesnek a romániai 5G hálózatok kiépítésére vonatkozó 163/2021-es törvényt. A jogszabály előírja, hogy az 5G-re vonatkozó engedélyeket el lehet utasítani "abban az esetben, ha kockázatok, fenyegetések vagy sérülékenységek mutatkoznak a nemzetbiztonság és az ország védelmének tekintetében".

2024 februárjában a kifogásolt törvény alapján utasították el a Huawei 5G hálózat kiépítését célzó kérelmét. Az elutasító határozatot Marcel Ciolacu akkori miniszterelnök írta alá a legfelsőbb védelmi tanács (CSAT) döntése alapján.

Az elutasításra reagálva a kínai vállalat arra az álláspontra helyezkedett, hogy "a döntés nem alapul semmilyen objektív értékelésen és nem konkrét megállapítások alapján hozták".

A Huawei 2024 márciusában közigazgatási pert indított a román állam ellen. Tavaly a bíróság arra kötelezte a legfelsőbb védelmi tanácsot, bocsássa a felperes rendelkezése a titkos dokumentumokat, amelyek alapján elutasították a kérelmét. Utóbb a közigazgatósági bíróság jóváhagyta, hogy a Huawei az alkotmánybírósághoz fordulhasson az ügyben.

(MTI)