Toroczkai: öncélú politikai show-műsor volt a Fidesz és Tisza kötcsei akciója

Orbán Viktor és Magyar Péter ma Kötcsén egymást próbálta túlharsogni, miközben semmit nem mondtak arról, hogyan lehetne Magyarországon valódi, gyökeres gazdaságpolitikai fordulatot végrehajtani. Enélkül viszont nem fognak érezhetően jobban élni a magyarok - írja X-en Toroczkai László Mi Hazánk-elnök.

A Fidesz új konzultációt indít a Tisza Párt eltitkolt adópolitikájáról, Magyar Péter pedig egy új párt-applikáció elindítását jelentette be. Minden, amit a két párt ma tett, illetve a jövőre bejelentett, pusztán öncélú politikai show-műsor. Ettől nem lesz jobb az élete a magyaroknak.

Orbán Viktor a beszédében ismét többnyire globális politikai elemzést tartott, de néhány kampány-osztogatáson kívül semmilyen valódi, reménykeltő változást nem ígért Magyarországnak. Valakinek fel kellene világosítani, hogy ő nem egy politológus, egy világpolitikai elemző, hanem Magyarország miniszterelnöke.

De attól sem lesz jobb a magyaroknak, ha most gyorsan némi adócsökkentést ígér a Tisza Párt, mert lebukott Tarr Zoltán, kiderült, hogy egészen másra készülnek a választások után, mint amit most mondanak. A ma bejelentett legújabb alelnökük, Forsthoffer Ágnes pedig nemrég még szó szerint azt mondta, hogy "szükség van a külföldi vendégmunkásokra".

Ma ismét kiderült, hogy valójában a Fidesz és a Tisza Párt is ugyanazt a gazdaságpolitikai szemléletet képviseli, ugyanabból a világból érkeztek. Nem tudnak, és nem is akarnak valódi változást hozni.

Ezzel szemben én ma a Mi Hazánk Mozgalom által szervezett Hazai Vásár sorozatának újabb állomásán, ezúttal Nyíregyházán találkoztam a honfitársaimmal. Ez a mi jelenlegi országjárásunk, ahol összehozzuk a magyar kisvállalkozót, termelőt a magyar vásárlóval. Adunk is valamit a honfitársainknak, a kizárólag öncélú politizálás helyett. Ma Nyíregyházán egy paradigmaváltásról, a Mi Hazánk Mozgalom programjáról beszéltem. Arról, hogyan erősítenénk meg a vidéket, hogyan hajtanánk végre egy gyökeres gazdasági fordulatot, ahol nem a fogyasztást, a dolgozót, a vállalkozót terheljük agyon adóval, bürokráciával, és ahol nem az oligarchák és globális nagyvállalatok kapják a kiemelt támogatásokat, hanem a magyar kkv-szektor, a magyar gazda, a magyar dolgozó. Ahol az állam megtalálja és megszervezi a belső és a külső piacot (az EU-n belül és azon kívül is) a magyar vállakozások, a magyar termelők számára. Ahol szó szerint kivonjuk a társadalomból, eltüntetjük a megrögzött bűnözőket, a piti tolvajtól a fehérgalléros, milliárdos bűnözőkig. Ahol megoldjuk a lakhatási válságot, de nem azzal, hogy ismét a bankárok karmai közé lökjük a magyarokat, nem hitelfelvételre kényszerítjük a fiatalokat, hanem olyan bérlakásépítési programmal, ahol hosszú távon tulajdonossá válnak a bérlők. Valamint, ha némi saját tőkével rendelkezik az igénylő, akkor saját házépítéssel, vidéken a kistelepüléseken, sőt a romtanyák helyén is új, szép ingatlanok felépítésével. Egy jobb élethez, egy gyarapodó Magyarországhoz egy olyan komplex program kell, amivel csak a Mi Hazánk rendelkezik.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amelynek politikusaira, polgármestereire a korrupció árnyéka sem vetődött soha, sőt még az európai parlamenti képviselőnknek, Borvendég Zsuzsannának is papírja van arról a brüsszeli bürokratáktól, hogy hiába vegzálták, vizsgálgatták, egyetlen centet sem használt fel soha szabálytalanul. Ellentétben a Fidesz és a Tisza Párt vezető politikusaival, akik luxuséletükre fordították a közpénzt, amikor hozzájutottak. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely valóban felszámolná a korrupciót is a Magyar Korrupcióellenes Ügyészség felállításával, amelynek élén nem egy ügyész, hanem egy paritásos alapon létrejövő grémium van, így egymást vizsgálhatná folyamatosan az összes politikai erő.

Ma rendkívül látványos volt a különbség a három politikai erő között. A kakaskodó, öncélú és hiteltelen Fidesz és Tisza Párt semmitmondó kötcsei politikai akciója helyett a Mi Hazánk paradigmaváltást, valódi fordulatot hozó programot ismertetett a Hazai Vásáron.