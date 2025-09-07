Orbán Viktor és Magyar Péter ma Kötcsén egymást próbálta túlharsogni, miközben semmit nem mondtak arról, hogyan lehetne Magyarországon valódi, gyökeres gazdaságpolitikai fordulatot végrehajtani. Enélkül viszont nem fognak érezhetően jobban élni a magyarok - írja X-en Toroczkai László Mi Hazánk-elnök.
A Fidesz új konzultációt indít a Tisza Párt eltitkolt adópolitikájáról, Magyar Péter pedig egy új párt-applikáció elindítását jelentette be. Minden, amit a két párt ma tett, illetve a jövőre bejelentett, pusztán öncélú politikai show-műsor. Ettől nem lesz jobb az élete a magyaroknak.
Orbán Viktor a beszédében ismét többnyire globális politikai elemzést tartott, de néhány kampány-osztogatáson kívül semmilyen valódi, reménykeltő változást nem ígért Magyarországnak. Valakinek fel kellene világosítani, hogy ő nem egy politológus, egy világpolitikai elemző, hanem Magyarország miniszterelnöke.
De attól sem lesz jobb a magyaroknak, ha most gyorsan némi adócsökkentést ígér a Tisza Párt, mert lebukott Tarr Zoltán, kiderült, hogy egészen másra készülnek a választások után, mint amit most mondanak. A ma bejelentett legújabb alelnökük, Forsthoffer Ágnes pedig nemrég még szó szerint azt mondta, hogy "szükség van a külföldi vendégmunkásokra".
Ma ismét kiderült, hogy valójában a Fidesz és a Tisza Párt is ugyanazt a gazdaságpolitikai szemléletet képviseli, ugyanabból a világból érkeztek. Nem tudnak, és nem is akarnak valódi változást hozni.
Ezzel szemben én ma a Mi Hazánk Mozgalom által szervezett Hazai Vásár sorozatának újabb állomásán, ezúttal Nyíregyházán találkoztam a honfitársaimmal. Ez a mi jelenlegi országjárásunk, ahol összehozzuk a magyar kisvállalkozót, termelőt a magyar vásárlóval. Adunk is valamit a honfitársainknak, a kizárólag öncélú politizálás helyett. Ma Nyíregyházán egy paradigmaváltásról, a Mi Hazánk Mozgalom programjáról beszéltem. Arról, hogyan erősítenénk meg a vidéket, hogyan hajtanánk végre egy gyökeres gazdasági fordulatot, ahol nem a fogyasztást, a dolgozót, a vállalkozót terheljük agyon adóval, bürokráciával, és ahol nem az oligarchák és globális nagyvállalatok kapják a kiemelt támogatásokat, hanem a magyar kkv-szektor, a magyar gazda, a magyar dolgozó. Ahol az állam megtalálja és megszervezi a belső és a külső piacot (az EU-n belül és azon kívül is) a magyar vállakozások, a magyar termelők számára. Ahol szó szerint kivonjuk a társadalomból, eltüntetjük a megrögzött bűnözőket, a piti tolvajtól a fehérgalléros, milliárdos bűnözőkig. Ahol megoldjuk a lakhatási válságot, de nem azzal, hogy ismét a bankárok karmai közé lökjük a magyarokat, nem hitelfelvételre kényszerítjük a fiatalokat, hanem olyan bérlakásépítési programmal, ahol hosszú távon tulajdonossá válnak a bérlők. Valamint, ha némi saját tőkével rendelkezik az igénylő, akkor saját házépítéssel, vidéken a kistelepüléseken, sőt a romtanyák helyén is új, szép ingatlanok felépítésével. Egy jobb élethez, egy gyarapodó Magyarországhoz egy olyan komplex program kell, amivel csak a Mi Hazánk rendelkezik.
A Mi Hazánk az egyetlen párt, amelynek politikusaira, polgármestereire a korrupció árnyéka sem vetődött soha, sőt még az európai parlamenti képviselőnknek, Borvendég Zsuzsannának is papírja van arról a brüsszeli bürokratáktól, hogy hiába vegzálták, vizsgálgatták, egyetlen centet sem használt fel soha szabálytalanul. Ellentétben a Fidesz és a Tisza Párt vezető politikusaival, akik luxuséletükre fordították a közpénzt, amikor hozzájutottak. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely valóban felszámolná a korrupciót is a Magyar Korrupcióellenes Ügyészség felállításával, amelynek élén nem egy ügyész, hanem egy paritásos alapon létrejövő grémium van, így egymást vizsgálhatná folyamatosan az összes politikai erő.
Ma rendkívül látványos volt a különbség a három politikai erő között. A kakaskodó, öncélú és hiteltelen Fidesz és Tisza Párt semmitmondó kötcsei politikai akciója helyett a Mi Hazánk paradigmaváltást, valódi fordulatot hozó programot ismertetett a Hazai Vásáron.
 
 