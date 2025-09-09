Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. szeptember 9. 10:37 ::

Eltérő kultúra eltérő erkölcse: elesett és felállni nem tudó férfit zsebelt ki egy különös visszaeső Miskolcon

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt kifosztás bűntette miatt egy nő ellen, aki az utcán elesett, egészségkárosodása miatt magától felállni nem tudó férfit kizsebelte.

A vádirat szerint a vádlott 2024. szeptember elején Miskolcon az utcán észrevette, hogy egy sörözőből távozó férfi a járdaszegélyben megbotlott, és az úttestre esett. A férfi egészségkárosodása miatt járási nehézségekkel küzd, magától felállni nem tudott. A söröző tulajdonosa és egy másik férfi sietett a segítségére, ketten kezénél fogva megpróbálták felsegíteni, azonban ez nem sikerült. A nő is odament, és amikor a tulajdonos visszament, hogy mentőt hívjon, egyedül maradt a sértettel, amit arra használt fel, hogy belenyúlt a bal nadrágzsebébe, és kivett tizenháromezer forint készpénzt.

A sértett észlelte a cselekményt és rászólt az elkövetőre, hogy adja vissza a pénzét, a vádlott viszont elszaladt a helyszínről.

Az ügyészség a büntetett előéletű, különös visszaeső vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

(MTI)