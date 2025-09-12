Anyaország :: 2025. szeptember 12. 15:41 ::

BKK: társadalmi egyeztetés indul a 223E autóbusz fejlesztéséről

Társadalmi egyeztetés indul a 223E busz fejlesztéséről; átszállás nélkül, vagy kevesebb átszállással, gyorsabban lenne elérhető Pesterzsébetről a belváros - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményben az MTI-vel pénteken.

A közösségi közlekedés a főváros belső részein már valódi alternatívája az autózásnak, mert sok esetben gyors, sűrű, könnyen elérhető. A külsőbb kerületekben, például Pesterzsébeten azonban fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a közösségi közlekedés vonzóbbá váljon.

A BKK javaslata szerint a 223E autóbusz a jelenlegi Boráros téri végállomástól továbbhaladna a Fővám tér érintésével egészen a Kálvin térig, majd az Üllői úton és a Ferenc körúton keresztül térne vissza a Soroksári úti útvonalára, továbbá közvetlen belvárosi kapcsolatot biztosítana az M3-as és M4-es metróvonalakhoz a Pesterzsébeten élők számára, a pesterzsébeti szakaszon pedig a jelenlegi hurokútvonal helyett mindkét irányban kiszolgálná a környék megállóit. A javaslatban szerepel az is, hogy a 223E autóbusz hosszabb ideig, 23 óra 30 percig járna, és hétköznapokon a jelenleginél sűrűbben.

A társadalmi egyeztetés kérdőíve szeptember 30-ig érhető el a BKK oldalán - közölték.