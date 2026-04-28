Háború :: 2026. április 28. 07:37 ::

Újabb tüzet okozott a tuapszei olajlétesítményben egy ukrán dróntámadás

Tűz ütött ki Tuapszéban, az olajfinomítóban az éjszakai ukrán dróntámadás következtében - közölte a Krasznodari terület operatív parancsnoksága kedd reggel a Telegramon.

A tájékoztatás szerint a lehullott drónroncsok személyi sérülést nem okoztak. A tűz oltására 122 embert és 39 műszaki eszközt vetettek be.

Hétfő esti közlés szerint a tuapszei olajipari komplexumban korábbi ukrán dróntámadások nyomán keletkezett tüzek után több mint háromezer köbméter, olajtermékekkel szennyezett talajt gyűjtöttek össze. A munkálatokban 26 gép és több mint 130 ember vett részt.

A régió operatív parancsnoksága szerint a szennyezést helyi jellegűnek minősítette. A partvonalon folyamatosan figyelemmel kísérték a kibocsátásokat, ezzel párhuzamosan a várost a koromtól és más égéstermékektől tisztították.

A tuapszei tengeri kikötőben található olajkomplexumot korábban április 16-án és 20-án támadták ukrán drónok, a keletkezett tűz miatt olajtermékek kerültek a Tuapsze folyóba. A szennyeződést először sikerült lokalizálni, de az erős esőzések miatt ez átfolyt a folyón elhelyezett gátakon, és kikötőtől másfél mérföldre egy tízezer négyzetméteres olajfolt keletkezett. A folyó alsó szakaszán, valamint a Fekete-tenger vizein és partján keletkezett szennyeződés eltávolításán éjjel-nappal dolgoznak.

A Brjanszk megyei Koszici településen megsérült egy helyi lakos, akinek mozgásban lévő gépkocsiját ukrán kamikaze drón támadta meg.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 186 ukrán drónt semmisített meg hat dél-oroszországi régió, valamint a Fekete- és az Azovi-tenger fölött.

(MTI)