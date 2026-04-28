Külföld :: 2026. április 28. 06:55

Pénzbírságot kapott egy spanyol bíró, mert ChatGPT-t használt egy ítélettervezet megírásához

A spanyol Legfőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CGPJ) 1000 euró pénzbírságot szabott ki egy bíróra, amiért ChatGPT segítségével fogalmazott meg ítélettervezetet - közölte a spanyol sajtó.

A fegyelmi bizottság döntése szerint a bíró, aki az egyik tartományi törvényszék bírája, szabályt szegett, amikor a feladata ellátása során megszerzett információkat a hivatalos bírósági csatornákon kívül osztotta meg.

A bíró azért nem kapott súlyosabb büntetést, például tevékenysége ideiglenes felfüggesztését, mert a mesterséges intelligenciát támogatóeszközként használta, nem pedig bírói munkájának helyettesítőjeként.

A spanyol Legfőbb Igazságszolgáltatási Tanács idén január végi ülésén hozott állásfoglalásában felhívta a bírói kar figyelmét, hogy a mesterséges intelligencia nem használható ítélethozatalra, tények vagy bizonyítékok értékelésére, és nem alkalmazható "állandó, valódi, tudatos és hatékony emberi ellenőrzés" nélkül. Valamint hangsúlyozta azt is, hogy a bíróságokon csak azokat a mesterségesintelligencia-alkalmazásokat használhatják, amelyeket maga az igazságszolgáltatási rendszer biztosít számukra, vagy előzetes felülvizsgálat után megkapta a tanács jóváhagyását.

(MTI)