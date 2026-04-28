2026. április 28. 06:34

Rubio szerint Irán a rakétáinak felét használta fel

Az amerikai külügyminiszter szerint Irán rakétáinak már mintegy a felét felhasználta a perzsa állam elleni amerikai-izraeli katonai művelet kezdete óta. Marco Rubio arról is beszélt a Fox Newsnak adott interjújában, hogy az amerikai kormányzat feltételezése szerint életben van Modzstaba Hamenei, Irán vallási és politikai vezetője.

A külügyminiszter megfogalmazása szerint Iránnak "most már csak a rakéták mintegy fele maradt." Marco Rubio állítása szerint egyébként Teheránnak már nincs haditermelési kapacitása és haditengerészete sem.

Egy kérdésre válaszolva az amerikai külügyminiszter nyilvánvalónak mondta, hogy Irán azt állítja: életben van az ország vallási és politikai vezetője. "Ennek ellenkezőjére nincs bizonyítékunk" - mondta Marco Rubio.

Az Irán elleni háború első napján végrehajtott bombázásokban életét vesztette Ali Hamenei ajatollah, az ország akkori legfőbb vezetője. Röviddel később fiát, Modzstaba Hameneit választották meg utódjául, de ő azóta, március eleje óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, és folyamatos találgatások folynak az egészségi állapotával kapcsolatban.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette az interjúban, hogy soha nem volt kapcsolatban Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel.

(MTI nyomán)