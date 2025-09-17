Anyaország, Holokamu :: 2025. szeptember 17. 10:25 ::

Deutsch Tamás MTK-jához kerül a Sorsok Háza, miután Köves Slomóék belebuktak

Arról ír a hvg, hogy a Sorsok Háza az MTK-hoz kerül. A Semjén Zsolt által jegyzett törvénytervezet így szól: a „Magyar Testgyakorlók Köre Budapest (a továbbiakban: MTK Budapest), a magyarországi zsidó közösséghez folyamatosan és ezer szállal kötődő sportklub, a Holokauszt (így, nagybetűvel, helytelenül, de legalább kifejezve a szolgai zsidóimádatot - a szerk.) 80. évfordulójára az eredeti elképzelés szellemiségét is képviselve a Sorsok Háza épületegyüttes tekintetében új hasznosítási javaslattal élt, amelynek sikeres megvalósítása érdekében indokolt a terület MTK Budapest részére történő átadása”.

A kormány „a Holokauszt 80. évfordulójára való méltó megemlékezésnek” szánja az átadást, mellyel az MTK „sporttal, közművelődéssel, közneveléssel kapcsolatos közfeladatai ellátásának, valamint az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtésének és működtetésének” segítése a célja.

A hvg kereste Deutsch Tamást, az MTK elnökét, hogy pontosan mire akarják használni a volt pályaudvart, s a mellé felépített, összesen több mint 17 ezer négyzetméteres, múzeumnak épült épületet, de nem reagált a megkeresésre.