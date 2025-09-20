Anyaország :: 2025. szeptember 20. 16:02 ::

Magyar Péterék két budapesti kórházba is bejutottak

A pénteken tragikus körülmények között elhunyt Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitányra való megemlékezéssel kezdődött a Tisza Párt adományátadója szombat délelőtt a Szent János Kórháznál. Helyszíni tudósítónk beszámolója szerint Magyar Péter pártelnök és Hegedűs Zsolt, a párt egészségügyi munkacsoportjának tagja mellett megjelent Tarr Zoltán alelnök és Rost Andrea operaénekes is. Számos Tisza Szigettől is érkeztek aktivisták, akik az intézmény kapujánál helyezték el az emlékezés gyertyáit, majd egyperces néma csenddel adóztak a rendőrkapitány emléke előtt – írja a Magyar Hang.

A tisztelgést követően Magyar Péter beszédében felidézte, hogy Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója szerinte politikai okokból menesztette a szervezet észak-magyarországi regionális igazgatóját, Kádár Balázst. Szólt arról is, hogy pénteken levelet kapott, egy főnővértől, aki arról számolt be, hogy a Tisza adománygyűjtő akciója miatt az intézményükben feltöltötték a szappantartókat, a mosdókban kihelyeztek vécépapírt és papírtörölközőt, miközben a sterilizáló gép továbbra sem működik, a csőtöréseket és a hét éve hámló vakolatot senki nem hajlandó megjavítani.

A párt szimpatizánsai összesen 20 millió forintot gyűjtöttek össze a kórházaknak szánt adományokra, ebből az összegből vásároltak fertőtlenítő szereket, vécépapírt, tisztítószereket és játékokat. Az adományokat országszerte 87 kórházba juttatják el a hétvégén és a hétfői napon – tájékoztatott a Tisza elnöke. Szavai szerint Takács Péter államtitkár egészen péntekig igyekezett megtiltani a kórházaknak az adományok átvételét, később pedig csak az utcán engedélyezték volna ezt, végül pedig nyomásukra engedélyezték az intézményeknek az adományok átvételét. Azon újságírói kérdésre, hogy mit tesznek, ha mégsem sikerül bevinni az adományokat, a pártelnök azt mondta: be fogják vinni az adományokat.

Hegedűs Zsolt elmondta: nem a problémák letagadása a megoldás, hanem őszintén meg kell mutatni a hiányosságokat és orvosolni azokat. – Az, hogy egy magyar kórházakban legyen tisztaság, az igenis megoldható, nem matematikai lehetetlenség, ahogy azt Takács Péter állítja. Egy ilyen kijelentés után az európai országokban egy nap után le kellett volna mondania egy ilyen államtitkárnak – fogalmazott az ellenzéki párt szakpolitikusa. – A Tisza-kormány minden szempontból biztosítani fogja a minimumfeltételeket. A kórházi fertőzéseket igenis le lehet csökkentetni, az őszinteséget és transzparenciát fogjuk növelni – fejtette ki Hegedűs Zsolt.

A sajtótájékoztató után a Szent János Kórház kommunikációs vezetője a kórház kapujában, az utcán próbálta átvenni az adományokat a betegellátás zavartalanságára és az intézmény megközelíthetőségére hivatkozva, valamint arra, hogy pártrendezvényt nem áll módjában beengedni az intézménybe, ám Magyar Péter és a párt aktivistái a tiltás ellenére végül zavartalanul, a sajtó kíséretében bevitte a dobozokat a kórház udvarára, ahol egy furgonba pakolták azokat.

A Magyar Hang tudósítójának beszámolója szerint szombat délelőtt a Szent Margit Kórháznál nem zajlottak le hasonló jelentek, ott egy a bejárathoz közel eső helyiségbe hordhatták be Magyar Péterék a fertőtlenítő és tisztasági szereket. Ugyanakkor Szegeden az egyetemi fenntartású Szent-Györgyi Albert Kórházban nem engedték átadni az adományokat.