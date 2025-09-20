Anyaország :: 2025. szeptember 20. 20:04 ::

Digitális honfoglalás, új Békemenet bejelentése - hozta a papírformát a Digitális Polgári Körök első országos szeánsza

Több mint 11 ezer ember jelenlétében tartják a Digitális polgári körök (Dpk) első országos találkozóját a budapesti Papp László Sportarénában szombaton. A rendezvényen a kormány tagjai mellett jobboldali politikusok, véleményvezérek, sportolók, szakértők mellett közéleti szereplők vettek részt; az esemény főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök.

A Patrióta online műsorában Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Tisza Párt adóemelési elképzelésével kapcsolatban elmondta, a Tiszát "tarkón vágta az igazság", amikor lebuktak a tervükkel. Magyar Pétert Brüsszelből irányítják és ha végrehajtja, amit Brüsszel követel, az adóemelést, a rezsicsökkentés eltörlését, az orosz energiáról való leválást, a jövedelemcsökkenés mellett három és félszeres rezsiköltséget és ezer forintos benzint jelentene - jelentette ki.

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője erőszakmániásnak nevezte Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt, a Tisza Párt szakpolitikusát amiatt, hogy pisztollyal az oldalán tartott lakossági fórumot. "Velőtrázó" az erőszakkultusz, amit ő az egyik leghatározottabban és legintenzívebben képvisel, és "a higgadtságunkat, ha kell, akár a humorunkat is megőrizve azt kell mondanunk, el a kezekkel az éles lőfegyverektől, politikai gyűlésre, közéleti eseményre fegyver nélkül tessék menni - hangoztatta.

Szentkirályi Alexandra, Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Női Digitális Polgári Körről azt mondta, olyan nőket várnak, akik építő szándékkal szeretnének közösséget találni maguknak. Hozzátette: a kör létszáma folyamatosan bővül, és fontos, hogy a nők a biztonság témában is hallassák a hangjukat.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint amit Magyar Péter művel a magyar közbeszéddel, arra még nem volt példa idehaza. A társadalmi többségnek nem kenyere az a fröcsögés, az az aljas személyeskedés, amit Magyar Péter művel - fogalmazott, hozzátéve, aki nem tisztás és nem fideszes, az azt látja, Magyar Péter egy "két lábon járó kockázat".

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár elmondta: 72 ezer tagja van a digitális polgári körnek és egyre többen jelentkeznek, ami "óriási erő".

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára elmondta, sűrűsödnek a botrányok a Tisza Párt környékén és a teljes kampányukat hazugságokra építik.



Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter videóüzenetében arról beszélt, minden korábbinál brutálisabb és durvább kampányra lehet számítani, "mert az ellenfelek, ideértve a Tiszát és a Demokratikus Koalíciót, érdemi érvek és programok híján vannak, ezért marad a gyűlöletkeltés, a rágalmazás és a hazugság".

Az adásban elemzők is megszólaltak: Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője hangsúlyozta, Orbán Viktor magabiztosan vezet a népszerűségi felmérésben, köszönhetően az elmúlt hónapokban tartott több meghatározó és nagyívű beszédének. Orbán Viktor még a Fidesznél is népszerűbb pár százalékponttal, ami jelzi, hogy a választók őt szeretnék megtartani a miniszterelnöki pozícióban - tette hozzá az elemző.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője megerősítette, a Fidesznek megjött a lendülete, erősödik a kormánypárt, a Tiszánál pedig csökkenés látható.

Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója az európai gazdaság kapcsán azt mondta, az orosz-ukrán háború miatt egyre kevesebb a pénz Európában, csökken az életszínvonal, erősödnek azok a hangok, amelyek szerint valamit másként kellene csinálni, és "itt jönnek képbe a Patrióták".

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet elnöke szerint kizárt, hogy az amerikai elnök katonákat küldjön Ukrajnába, és szerinte az is elképzelhetetlen, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen annak ellenére, hogy az ukránoknak ezt ígérték korábban.

Hortay Olivér, a Századvég üzletágvezetője szerint Magyar Péter energiaprogramjának megvalósulása esetén automatikusan fenntarthatatlanná válna a rezsicsökkentési program és problémák jelentkeznének az üzemanyag-ellátásban. Sebestyén Géza közgazdász, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője pedig arról beszélt, Magyarországnak gazdasági érdeke a konnektivitás startégiáját követni.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a Tisza támogatottsága nyáron tetőzött, de nem jönnek újabb szavazók; az ellenzéki pártnak kétmilliónál kevesebb, a Fidesznek kétmilliónál több biztos szavazója van. Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ politikai elemzője úgy vélte, a választási kampányban a napi politika mellett a gazdaságpolitika és az adózás témái lesznek előtérben.

Volt színpadi program is

Szombat délután négy óra után megkezdődtek a a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozójának színpadi rendezvényei. Az eseménynek – amely délben nyitotta meg kapuit kizárólag a regisztrált DPK-tagok előtt – a Papp László Sportaréna ad otthont, az előzetesen nyilvánosságra hozott programnak megfelelően a délután folyamán beszédet mondott Lázár János építési és közlekedési miniszter, Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője és Orbán Viktor miniszterelnök, de fellépők között megtalálható Demjén Ferenc, Rubint Réka és Kulcsár Edina is.

Az első műsorszám Demjén Ferenc, aki a Szabadság vándorai című dalát adta elő, majd a két műsorvezető, Szabó Zsófi és Rákay Philip köszöntötte az egybegyűlteket. Rákay azt mondta, a Sportarénában több mint 11 ezren vannak, de lélekben több mint 3 millióan. A műsorvezetők kedélyesen viccelődnek, ezzel szórakoztatják a közönséget, de azért beszélnek elhivatottságukról is.

Az első felszólaló Kudlik Júlia egykori tévés műsorvezető, aki Szent Páltól idézte a Szeretethimnuszt és a szeretetről beszélt. Kudlik után röviden üdvözölte a közönséget Nagy Feró és Miklósa Erika.

A folytatásban Görbicz Anita és Nagy László egykori kézilabdázók, valamint Berki Krisztián tornász léptek színpadra, akik a magyar sport nagyszerűségéről beszéltek és arról, hogy nagyon jó lenne egy magyar olimpia.

Kocsis: Magyar Péterből 2026-ra csak egy Márki-Zay Péter lesz

Ezt követően a műsor egy rövid videóval rá is fordult Magyar Péterre, pontosabban Kocsis Mátéra, aki laza öltözetben elsütött egy pisztolyos poént és arról kezdett beszélni, hogy a Zebra DPK miért Zebra DPK. Szerinte álhír, hogy Hatvanpusztán zebrák vannak, de a történet példája annak, hogy a nem fideszes sajtó hogyan „uszít" a Fidesz ellen. Beszélt arról is, hogy miért ők a legagyobb DPK 14 ezer taggal. A csoport szerinte azért nőtt ekkorára, mert nagyon sokan vannak az országban, akiknek elegük van a primitív és személyeskedő hergelésből (rejtély, hogy hol és kiktől tanulta ezt az évtizedekig fideszes és orbánista Magyar Péter... - a szerk.). A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter egész pályafutása egy nagy álhír. Aligha jó ötlet rábízni az országot egy megbízhatatlan, türelmetlen, sokat ígérő, de keveset megtartó, hazudós és nagyképű alakra rábízni, pláne ilyen nehéz és veszélyes időben.

„Ennyi beteges hazudozó még nem volt a magyar politikában. (...) A 444-től megtudtuk a héten, hogy Ruszin-Szendi nem viselt lőfegyvert, hanem csak ráncot vetett a dzsekije, baszki. Egy nappal később jött egy gazdasági szakértő, aki azt mondta, Magyar Péter miatt erősödik a forint. (...) Folytatja a sort a Telex, hogy tulajdonképpen lakossági fórumot tartani olyan, mint tilosban parkolni. (...) Aztán jönnek a közvéleménykutatók, hogy vezet a Fidesz, de azt nem említik meg, hogy a választások előtt 10-20 százalékot tévedtek, pontosabban manipulálták a magyarokat" – mondta Kocsis.



Természetesen a cigány műsorszám sem maradhatott ki (további képek: Orbán Viktor / YouTube)

Szerinte ezek az újságíróknak álcázott emberek politikai aktivisták, akiket külföldtől fizetnek, uszítanak, manipulálnak, bárkit megbélyegeznek sejtetésekkel és akkor is hazudnak, amikor kérdeznek. És kritikátlanul állnak be bárki mellé, akik a kormányt kritizálják. – Ők Magyar Péter szócsövei – fogalmazott, hozzátéve: nem kívánnak propagandistákkal szóba állni.

„Egyre többen kell lennünk és egyre nagyobb erővel kell szembesítenünk a propagandát a hazugságaikkal. Ha sokan vagyunk, meg tudjuk egymást védeni az egyre súlyosabb verbális agressziótól, amit elkövetnek Magyar Péter szektás tagjai" – mondta Kocsis Máté, akit nagyon megtapsoltak, amikor azt mondta, hogy a Tiszából csak egy holtág lesz.

Felidézte Tarr Zoltán sokat kritizált megszólalását és a korábban megszokott módon azt bizonygatta, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén adót fog emelni. Majd Magyar Pétert kezdte el ócsárolni. – Ennek a csávónak az egész pályafutása egy nagy álhír – fogalmazott.

„Tegyük fel a kérdést: megteszünk-e mindent azért az interneten, hogy ez ne így legyen? Aligha. De ha fellépünk ellene, akkor megígérem nektek, hogy Magyar Péterből 2026-ra csak egy Márki-Zay Péter lesz" – zárta gondolatait Kocsis, aki beszéde során slim fit torreádornak és karcsúsított méregzsáknak nevezte a Tisza elnökét.

A mocskos Fidesz is téma volt

A folytatásban Rákay Lentulai Krisztián műsorvezetővel beszélget a kultúrharc megvívásának és megnyerésének szükségességéről.

Rákay Philip ezután a Nélküleddel megénekeltette a közönséget, majd jött Nyerges Attila, az Ismerős Arcok nevű zenekar frontembere. Az említett dalról már mint himnuszról beszélgettek. Szóba került a „Mocskos Fidesz"-ezés is. Az énekes elmondta, hogy az ő koncertjeiken ilyen ugyan nincs.

Ezek után jött a Hunyadi-regényeket író Bán Mór, aki arról beszélt, a kultúra, a regények, a dráma tudják életre kelteni a múltat a képzeletünkben és történelem nélkül nem lehet nemzetről beszélni.



Legalább nem Győzike énekelt

A következő fellépő Pataki Attila volt, aki az Edda Kör című dalát vezette elő.

König dokit, vagyis König Róbert gyermeksebészt, miniszterelnöki biztost a nézőtéren kérdezte Szabó Zsófiról az egészséges életvitelről, illetve arról, hogy ez nehéz-e.

Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója pedig a tudomány, a mesterséges intelligencia és kutatás fontosságáról beszélt.

Lázár: Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság

„A mi politikai közösségünk az utcán született. Alapítóink az utcán követeltek szabad választásokat egy olyan korban, amikor ezért gumibot járt. Miért ne lennénk ott pont most, amikor egy hatalomra törő párt hazugsággal és titkolózással próbálja megszerezni a hatalmat. (...) Miénk az utca, miénk itt a tér" – kezdte beszédét a Sportaréna falai között Lázár János, aki azt mondta: csak nekik vannak jó válaszaik a kérdésekre. Kifejtette: a Lázárinfókon sok mindent megtapasztalt, minden porcikájában érzi az ország, hogy valami nagy változás jön. Szerinte válaszút előtt áll a világ és benne Magyarország is.

– Becsicskulunk mi is a liberális woke nyomulásnak, vagy merünk magyarok lenni? Nekünk még van választásunk, mert nem sétáltunk bele abba a zsákutcába, amelybe már besétált sok bevándorló ország – fogalmazott, hangsúlyozva: Orbán Viktor politikája mindig arról szólt, hogy a ránk erőltetett sorsba nem vagyunk hajlandók belenyugodni. Lázár János szerint naggyá kell tenni Magyarországot, a Kárpátoktól Délre a legerősebb országnak kell lennünk.

„Orbán Viktor 1989-ben haza küldte a ruszkikat, 2011-ben haza küldte a Nemzetközi Valutaalapot, 2015-ben haza küldte az illegális migránsokat. (...) Ezt a Magyarországot Orbán Viktor tette fel a térképre" – mondta, hangsúlyozva: Magyar Péter csak a nevében magyar, amúgy brüsszelita és áruló. (Persze a migránsok hazaküldése sem igaz, de msot éppen azt látjuk, hogy újakat hív. A németek példáján láthatjuk, mennyire bevált – a szerk.)

Lázár szerint a Tisza elnöke még azokat is elárulja, akik szeretik, míg Orbán Viktor azokért is dolgozik, akik utálják. Magyar az adóemelés, Orbán az adócsökkentés. Magyar a benzináremelés, Orbán a rezsicsökkentés. Magyar a migráció, Orbánnal nem lesz bevándorlóország Magyarországból – mondta Lázár, aki szerint túl nagy a tét, most az észre kell szavazni. – Most az a jelmondat, hogy "Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!". Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság – fogalmazott.

Szerinte Brüsszel ki akarja véreztetni Magyarországot, szembe akarja állítani a magyar kormányt a magyar emberekkel. – A munkát, amit félbe akarnak hagyatni velünk, be fogjuk fejezni. Minden elkezdett, vagy csak tervrajzon létezik, meg fogunk építeni. Minden kórházat és iskolát meg fogunk építeni. Amibe belekezdtünk, azt mi soha nem hagyjuk félbe – mondta Lázár János, aki szerint mindezt a 2026-os választás megnyerésével fogják elérni.

Milyen fiatal fideszesnek lenni?

Lázár János lendületes beszéde után Szabó Zsófi Kulcsár Edinával beszélgetett a családról, gyerekvállalásról, majd pedig ifj. Schóbert Norbert és Szűcs Gábor fideszes elemző lépett a színpadra, és arról beszélgetnek, hogy a kortársak nyomása ellenére milyen fiatal fideszesnek lenni.

Ezt követően újabb mini pódiumbeszélgetés következett Szentkirályi Alexandra, Marsi Anikó és Rubint Réka olyan dolgokról beszélgettek, mint a család megtartó ereje és az online térben egyre erősebb verbális erőszak veszélyei.

Orbán új Békemenet bejelentésével kezdett

Rákay Philip bejelentette, hogy a műsor már a finálénál tart, amelyet Szarka Tamás Otthon vagyunk című dallal kezdett meg.

„Viktor! Viktor!"

Ezt követően, kis videós felvezetés után a Kör dallamaira lépett színpadra Orbán Viktor, akit álló ováció és „Viktor! Viktor!" skandálás fogadott. A miniszterelnök mindjárt az elején bejelentett egy újabb Békemenetet, mégpedig október 23-ára. Mindezt azzal indokolta, hogy olyan sokan vannak, hogy nem férnek be sehova.

Beszéde elején a kormányfő név szerint köszöntötte Bencsik Andrást, Kudlik Júliát, Rákay Philipet, Hende Csabát, Kiss-B. Atillát, Szarka Tamást, Demjén Ferencet és Schmitt Pált. Majd röviden rátért a fővárosra. „Budapestet soha se adjuk fel. Soha nem törődünk bele, hogy a liberálisok és a tiszások migránssimogató, kábítószerfészket, LMBTQ-paradicsomot csináljanak a nemzet fővárosából” – fogalmazott.

Orbán ezek után rátért a politikai korszak elemzésére, miszerint Magyarország mindkét világháborúból vesztesen került ki, őt pedig mindig is azt vezérelte, hogy egy vesztes országból győztest csináljon.

„Szükség van intellektuális, politikai és személyes bátorságra. (...) Kell, hogy vegyünk egy nagy levegőt, hogy kimondjuk: Európa világa véget ért. Ha kimondjuk, időt nyerünk. (...) Európa nyugati fele súlyos válságban vergődik" – mondta, majd felsorolta, szerinte milyen problémákkal küzd Németország, Franciaország és „Brüsszel". – „Legyen intellektuális bátorságunk, kellő szerénységgel, de mondjuk ki, nem szabad őket másolni. Ha ők azt csinálták volna korábban, mint amit most, akkor soha nem jutnak olyan magasra, ahol voltak. A magyar migránspolitika jobb, mert mi migránsmentes ország maradtunk. (...) Merjünk a saját utunkon járni, merjük újra naggyá tenni Magyarországot" – fogalmazott.

Ez után rátért a politikai bátorság kérdésére. Szerinte ki kell nyilvánítani, hogy elutasítjuk a brüsszeli utat, mert az háborúba taszít, a magyarok pénze Ukrajnába kerül. A brüsszeli út szerinte magasabb adókat és a családi adókedvezmények megkurtítását jelenti.

„Ukrajna nem tagja az EU-nak és nem is lesz, mert háborúba rántaná Magyarországot" – hangsúlyozta Orbán Viktor, majd elkezdte sorolni az otthonteremtési támogatást, a gyermekeke utáni adókedvezmény megduplázását, a jövedelemadó-kedvezményt. – „A brüsszeli út biztos bukás, a nemzeti út garancia Magyarország jövőjére” – tette hozzá.

„Ami pedig a személyes bátorságot illeti, elmondta: ezért alapították meg a DPK-kat. „Brüsszel már megszervezte őket, vannak pártjaik, NGO-ik és médiájuk is. Berendezkedtek a digitális térben, elfoglalták és kisajátították. Megfélemlítik azokat, akik nem értenek velük egyet. Ezért árad az agresszió, a durvaság, ezért hordanak fegyvert gyűléseken, ezért dübörög a rágalomhadjárat művészeink ellen" – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint ez ellen csak az jelent megoldást, ha ők is kiállnak magukért a digitális térben.

Szerinte a DPK-kal megkezdődött a digitális honfoglalás, már 120 ezer főt számlál a „digitális patrióták„” száma. – Itt is dolgozik nemzeti algoritmusunk, ez Magyarország 21. századi végvár rendszere – mondta, hozzátéve, hogy meg kell kétszerezniük ezt a számot.

Elmondta, hogy két csapatuk van: vannak a harcosok, akik csatába mennek, leleplezik a hazugságokat, az egyik kézben kardnak kell lennie. A másik csapat a polgári körök, akik az országot építik Orbán szerint. – Mindenkit várunk, akinek fontos a hazája és nem akar Brüsszel alázatos szolgája lenni, aki készen áll arra, hogy lelkéből és szívéből szolgálja az országot – mondta a miniszterelnök.

Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, győzni fogunk, és naggyá fogjuk tenni Magyarországot, ha ti is úgy akarjátok – zárta beszédét Orbán.

(MTI - Magyar Hang nyomán)