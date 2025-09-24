Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. szeptember 24. 14:26 ::

Videót készített zaklatójáról egy talpraesett diáklány Zuglóban

Egy iskolába tartó lányt fogdosott a buszon egy férfi szeptember 18-án reggel. A húgával utazó diák mobiljával felvételt készített a zaklatóról, aki követte a Zuglóban leszálló testvéreket. Csak akkor menekült el, amikor a két lány bement egy iskolába, és a portástól kértek segítséget.

A XIV. kerületi rendőrök a telefonos felvétel segítségével azonosították a feltételezett elkövetőt, elfogatóparancsot adtak ki ellene, ami alapján a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói másnap este a Józsefvárosban fogták el.

A 47 éves K. Pétert a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szeméremsértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki - közölték honlapjukon.