Anyaország :: 2025. szeptember 29. 16:10 ::

Végrehajtó-maffia: feltérképezték, kiket emlegethetnek a Mi Hazánk hangfelvételein

Toroczkai László végrehajtó-maffiával kapcsolatos oknyomozása megihlette a 24.hu újságíróit is, akik szerint a közzétett felvételek tartalma nem tűnik légből kapottnak. A hírportál feltérképezte, kik lehetnek azok az önálló bírósági végrehajtók, akiket a felvételeken emlegetnek, írja a Magyar Jelen.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke több részletben mutatta be azokat a hangfelvételeket, amelyek szerinte bizonyítják, hogy nem a végrehajtói kar bíróság előtt álló korábbi vezetője, Schadl György, hanem egy miniszter állt a végrehajtó-maffia csúcsán. A pártelnök politikustársával, dr. Fiszter Zsuzsannával ismertette bizonyítékait.

Ezek alapján úgy vélik, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője közrejátszott a végrehajtói kinevezésekben és a területleosztásokban.

A felvételeken – amelyek kapcsán az ügyészség is nyomoz – a Mi Hazánk szerint többnyire végrehajtók beszélgetnek egymás közt, és bár valóban elhangzik Rogán neve, az eltorzított hangú részleteken csak említés szintjén jelenik meg, a szereplők úgy beszélnek róla, mint akik – gyaníthatóan nem első kézből – tudni vélik, hogy a miniszter közrejátszhatott végrehajtói kinevezésekben. Emellett Toroczkai azt is jelezte, hogy több órányi, titokban rögzített hanganyag került a birtokukba, és végrehajtók is hajlandók tanúvallomásokat tenni, így valószínűleg az eddig megjelenteknél erősebb bizonyítékok látnak majd napvilágot.

A 24.hu szerint a nyilvánosságra hozott hangfelvételek tartalma sem tűnik teljesen légből kapottnak. Az elhangzottak alapján a szereplők csakugyan végrehajtók vagy olyan bennfentesek lehetnek, akik valós ismeretekkel rendelkeznek a végrehajtókról, és akár a kinevezések gyakorlatát is ismerhetik.

A hírportál az elhangzott információk alapján feltérképezte, kik lehetnek azok az önálló bírósági végrehajtók, akiket a felvételeken emlegetnek, és akik a résztvevők állításai alapján politikusi segítséget kaphattak kinevezésükhöz.

„Simon kerüljön Monorra!”

A nemzeti ellenzéki párt által nyilvánosságra hozott hangfelvételek egyikén minden bizonnyal az a B. Ervin hallható, aki a Schadl–Völner-ügy egyik tanúja volt, ám 2024 júliusában szörnyethalt az Árpád hídon történt megrázó autóbalesetben. Ezen a felvételen az hangzik el, hogy „Gyuri le akarta nyúlni Monort, mert ott hatezres ügyérkezés volt korábban, de a Rogán miatt nem lehetett, úgyhogy: jó, oké, Simon kerüljön Monorra!” – mondja a felvételen B. Ervin feltehetően bizonyára Schadl Györgyre utalva. Majd hozzáteszi, a megoldás az lett, hogy „kétfelé törték a területet”.

Ez azért említésre méltó, mert Monoron valóban két végrehajtói pozíció van.

Ezek közül az egyiket nemrég még a Schadl–Völner-ügyben megvádolt, majd a bűnösségét beismerő és elítélt volt végrehajtók egyike töltötte be. Sz. Balázs a váddal egyezően bevallotta, hogy monori kinevezéséért cserébe 190 millió forint kenőpénzt osztott vissza Schadl Györgynek. Sőt, állítása szerint még ennél is többet.

A hangfelvétel tartalmával egybecseng az is, hogy Sz. Balázzsal csaknem egyszerre – 2017-ben – nevezték ki Monor másik végrehajtóját, Simon Péter Miklóst, aki jelenleg is betölti a posztot, tehát rá utalhatnak a felvételen. Arról viszont semmilyen bizonyíték nem került elő eddig, hogy a kinevezéséhez köze lenne Rogán Antalnak.

Simon neve a Schadl–Völner-ügy nyomozati irataiban is felbukkant, ám nem vádolták meg semmivel. Egy hivatalos feljegyzés azok közé sorolta, akik rendszeresen összejártak Schadl Györggyel és társaságával.

Az elhangzottak miatt a 24.hu megkereste a Simon Péter Miklóst, akinél egyebek közt arról érdeklődtek, kihallgatták-e az ügyben, meggyanúsították-e, valamint azt is megkérdezték, ismeri-e Rogánt, illetve hogy milyen kapcsolatban áll Schadl Györggyel. A végrehajtó közölte, a B. Ervintől származó mondatok minden alapot nélkülöznek. Leszögezte, hogy Rogánnal se neki, se az általa ismert és a felvételen hallható személynek nem volt kapcsolata.

Mint írta, nincs tudomása arról sem, hogy a neve szerepelne a Völner–Schadl ügy nyomozati irataiban, tanúként sem hallgatták ki soha. Schadl Györggyel a kapcsolata kollegiális volt.

Végül hozzátette: „Végrehajtói kinevezésem érdekében senkinek sem kértem a közbenjárását. Bárki, aki nyilvánosan ezt állítja, valótlan tartamú nyilatkozatot tesz, és vele szemben egyéb jogi lépések mellett hamis tanúzás, illetve hamis vád miatt a szükséges eljárás lefolytatásra kerül.”

„Lacikám, ide menjél!”

A Toroczkaiék által közölt hangfelvételeken szintén Rogán Antallal összefüggésben emlegetnek egy bizonyos Lacit. A Mi Hazánk állítása szerint a szóban forgó, 2023-ban készült felvételen két végrehajtó beszél, egyikük a párt informátora. A beszélők egyike azt mondja, Rogán nem ér rá azzal „szórakozni”, hogy leossza a helyeket, hogy „Lacikám, ide menjél”, hanem a folyamat fordítva zajlik: a végrehajtók maguk nézik ki a kerületeket, amelyeket aztán a politikai vezetés kioszt nekik.

„Jó, oké, segítek, nézd meg, hogy hova akarsz menni. Az megnézte, hú, Szeged egész jó. Jó lesz az!” – hallható a felvételen.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar névjegyzékéből kiderült hogy a Szegedi Járásbíróság mellett négy önálló bírósági végrehajtói iroda működik, ezek közül kettőt is László keresztnevű végrehajtó vezet. Egyiküket azonban jóval a Schadl–Völner-ügy kirobbanása után, 2023 második felében nevezték ki a posztjára, így aligha róla van szó.

A másikuk régebbi motoros, és a neve ugyancsak többször feltűnik a Schadl-ügy nyomozati irataiban. Mamlecz László 2018 óta végrehajtó, korábban ügyész volt (ő képviselte a vádat Eva Rezesova ellen, aki négy ember halálát okozta egy balesetben, illetve Stohl András közlekedési baleseténél is), erről az egykor szintén szegedi ügyészként dolgozó F. Miklós, a büntetőügyben már elítélt végrehajtó beszélt nyomozati vallomásában. F. Miklós a legtöbb megvádolt végrehajtóhoz hasonlóan beismerte a vádakat a bíróságon, és bevallotta, hogy több mint 197 millió forintot juttatott a végrehajtók volt elnökének.

Schadl ugyanis a végrehajtói irodájának teljes osztalékát elkérte tőle készpénzben, cserébe havi 2 millió forintos „fizetést” kapott F. Miklós.

A nyomozati iratokban szerepel egy olyan név nélküli tanúvallomás, ami hasonló pénzvisszaosztással hozta összefüggésbe Mamlecz Lászlót, mint ami miatt F. Miklóst és több más végrehajtót elítéltek.

Erről egy végrehajtó-helyettes vallott az ügy nyomozati szakaszában, aki informátoraként szintén az Árpád hídi balesetben elhunyt B. Ervint nevezte meg. Azt állította, hogy a B. Ervintől származó információi szerint Mamlecz László Petris Csabán keresztül fizetett vissza pénzt Schadl Györgynek. Ugyanakkor annak nincs nyoma, hogy Mamleczet kihallgatták volna az ügyben, és annak sem, hogy a fenti állítás miatt nyomoztak volna az eljárás során.

Az sem a felvételből, sem a nyomozati iratokból nem következik, hogy Rogán Antal befolyásolta volna a végrehajtó kinevezését. Az viszont bizonyos, hogy a Schadl régi bizalmasaként számon tartott Petris és Mamlecz közt volt kapcsolat. A nyomozati iratok árulkodnak arról, hogy Mamlecznek rendelkezési jogosultsága volt Petris két végrehajtói számlája fölött is.

Mamlecz Lászlónál is érdeklődött a 24.hu, kihallgatták-e a hatóságok, ismeri-e Rogán Antalt, és kért-e közbenjárást a végrehajtói kinevezése kapcsán. Továbbá azt is megkérdezték tőle, milyen kapcsolatban áll Petris Csaba végrehajtóval, és mit gondol arról, hogy egy tanúvallomás szerint rajta keresztül fizetett „vissza” pénzt Schadl Györgynek.

Mamlecz László feljelentette Toroczkait

Mamlecz László válaszul egy közlemény juttatott el a 24.hu-hoz. Ebben többek közt azt írta, hogy Toroczkai Lászlót rágalmazás miatt feljelentette.

Mint írta, szerinte olyan rágalmazó állításokat fogalmaztak meg vele szemben, amikből semmi nem igaz. Közölte, hogy amikor megpályázta az önálló bírósági végrehajtói állást, a pályázat benyújtásához szükséges összes feltételt teljesítette. Nem kért segítséget, és nem ajánlotta föl neki senki, hogy számára kedvezően tudná befolyásolni a pályázatát.

„A kinevezésemért cserébe nem kellett senkinek fizetnem, ez soha fel sem merült” – szögezte le.

Kitért arra is, hogy a Toroczkai által megnevezett politikusokat akkor sem ismerte személyesen, és azóta sem találkozott egyikükkel sem. A Schadl-ügyben nem hallgatták ki.

Hozzátette, hogy Petris Csabát – mint ahogy a végrehajtók jelentős részét – ismeri, de vele sem volt soha semmilyen törvénytelen kapcsolatban. Arra nem tért ki, hogy miért volt rendelkezési jogosultsága Petris számlái fölött.

Bohács Zsolt „öt-hat helyet elintézett”

Az egyik hangfelvételen elhangzik, hogy Szegeden egy bizonyos „Robinak” Bohács Zsolt korábbi szegedi fideszes képviselő intézte el a kinevezését, aki ellen Toroczkai feljelentést is tett.

A felvételeken beszélő végrehajtók egymás közt arról beszélnek, hogy a volt kormánypárti politikus „öt-hat helyet elintézett”, és a beszélgetés szerint volt, hogy húszmillió forintot kért ezért.

(E körben L. Simon László korábbi fideszes politikus nevét is megemlítik, ám az ő szerepéről végképp nem derül ki semmi.) Bohács úgy reagált, fogalma sincs róla, mi köze lehet az ügyhöz. „Nem tudok róla, hogy érintett lennék. Ha így lenne, már rég meggyanúsítottak volna a Schadl–Völner-ügyben” – közölte.

Zsigó és „Zsani”

A Mi Hazánk egy olyan hangfelvételt is bemutatott, melyen szerintük az eddig is idézett két végrehajtó beszélget, akik még egy fideszes politikust megneveznek, Zsigó Róbert volt bajai polgármestert, aki jelenleg a Kulturális és Innovációs Minisztériumban miniszterhelyettes. Róla azt állítják, hogy egy bizonyos Zsanettnek („Zsaninak”) intézte el a kinevezését. A Mi Hazánk szerint ez arra utal, hogy nemcsak vezető fideszes politikusok vettek részt a végrehajtói ügyletekben, hanem a politika alsóbb szintjein is becsatlakoztak a folyamatba.

Zsigó a Facebookon reagált: azt írta, kategorikusan visszautasítja, hogy bármilyen módon érintett lenne végrehajtói ügyekben. „Ez az állítás hamis, alaptalan, és súlyosan sérti a jó hírnevemet. Soha semmilyen közöm nem volt, és nincs végrehajtói ügyekhez” – tette hozzá.

Egyébként mindössze egyetlen Zsanett keresztnevű végrehajtó van a végrehajtói kar névjegyzékében, aki történetesen bajai illetőségű. Gazdagné Arnold Zsanett a kaposvári járásbíróság mellé kinevezett végrehajtó, az irodája 2013 óta működik. Őt így nem Schadl György, hanem a korábbi elnök, Krejniker Miklós nevezte ki, aki 2014-ben távozott posztjáról azután, hogy megvádolták, mert 2012 februárjában rátámadt egy internetes portál újságírójára a kamara árverési csarnoka előtt.

A 24.hu kérdéseire – miszerint bármilyen minőségben kihallgatták-e a hatóságok, ismeri-e Zsigó Róbertet, és kért-e közbenjárást a végrehajtói kinevezése kapcsán – Gazdagné Arnold Zsanett érdemi választ nem adott. A közfeladatot ellátó önálló bírósági végrehajtó azt írta, „kifejezetten megtiltja”, hogy személyével kapcsolatban „bárminemű megállapítást (találgatást, következtetést, vagy kérdést) nyilvánosságra hozzanak”.

Kihallgatták a Mi Hazánk politikusát

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke azt mondta, pontosan tudják, hogy kik azok a végrehajtók, akik a 2023-ban rögzített hangfelvételeken beszélnek.

„Évek óta kapcsolatban vagyunk a forrásainkkal, akik egyre többen vannak, folyamatosan tárgyalunk, egyeztetünk velük. Lehetnek újabb hangfelvételek, de elképzelhető, hogy nyilatkozatokat, vallomásokat is közzé fogunk tenni. A velünk évek óta kapcsolatban lévő végrehajtók vallomásai kiegészíthetik az általunk nyilvánosságra hozott hangfelvételeket, és ezek együtt már perdöntőek lehetnek. Közülük van, aki már szintén megtette a feljelentését, és az ügyet egyesítették a mi feljelentésünkkel” – jelezte.

Toroczkai közölte azt is, hogy feljelentésük nyomán azonnal megkeresték őket a hatóságok. Az első kihallgatásra augusztus 29-én került sor, október 2-án folytatólagos kihallgatás lesz, politikustársa, Fiszter Zsuzsanna már megkapta az újabb idézést.

A pártvezető arra nem tért ki, hogy milyen konkrét bizonyítékaik vannak, melyek alátámasztják Rogán Antal érintettségét, illetve arra sem, hogy milyen további bizonyítékokkal készülnek. A Miniszterelnöki Kabinetiroda egyébként annyival söpörte le a Mi Hazánk Rogánnal kapcsolatos állítását, hogy az „egy megalapozatlan pletyka és hazugság”.

Rogán sziluettje nem fakul

Korábban Magyar Péter is közzétett egy hangfelvételt, aki volt felesége, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter szavait rögzítette. (Vargát júliusban tanúként hallgatták ki a bíróságon a Schadl–Völner-ügyben.) A 2023 januárjában készített felvételen Varga – Magyar Péter felvetésére – Rogán Antallal kapcsolatban azt mondja: „magukat kihúzatták” a Schadl-ügy irataiból, illetve „javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni, de azt nem mind tartották be.”

Ugyanakkor az már jóval korábban is látszott, hogy a Völner–Schadl-ügy vádirata nem fedi le teljesen a 24.hu által számos cikkben ismertetett, több mint nyolcezer oldalnyi nyomozati iratot.

A vádiratból látványos módon kimaradtak a Rogán Antal kabinetfőnökéről szóló részek. Mint feltárták, a nyomozati iratok alapján bizalmas kapcsolat lehetett Schadl György és Nagy Ádám között.

Schadl munkatársának naplóbejegyzéseiből derült ki, hogy a később szintén megvádolt férfinak egy alkalommal Rogán kabinetfőnökét kellett felhívnia, és elvinnie hozzá egy autót.

Az máig nem derült ki, hogy Schadl bizalmasa milyen autót és miért vitt Nagy Ádámnak, ezekre a kérdésekre sem a Miniszterelnöki Kabinetiroda, sem Nagy nem adott választ.

Azt sem tudni, hogy Rogán kabinetfőnökét kihallgatták-e a hatóságok, ezt ugyanis a Központi Nyomozó Főügyészség sem árulta el a lap kérdésére. Pedig – mint kiderült – a nyomozók részletesen foglalkoztak azzal is, hogy Schadl segíthetett Nagy Ádámnak a jogi diplomához szükséges vizsgák teljesítésében. A többi közt az olvasható a hivatalos dokumentumokban, hogy akadt olyan vizsga, amelyen a nyomozók szerint ott sem volt Nagy Ádám, sőt még a jelentkezését is Schadl intézhette.

Arra sem tér ki a vádirat, hogy a végrehajtói kar elnökének, a miniszterelnök és Rogán hivatalának is otthont adó Karmelita kolostorba és a Rogán-féle minisztérium Garibaldi utcai épületébe is bejárása volt. Pedig a Schadl bizalmas munkatársa által vezetett naplóból látható, milyen találkozókat beszélt meg és bonyolított a végrehajtók elnöke.

Rogán egyébként tagadta, hogy találkozott volna Schadl Györggyel.

Nem lesz probléma a pénzbüntetés

A vádirat szerint a végrehajtók volt elnöke jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 nyaráig legalább 83 millió forintot – adott át Völner Pál volt igazságügyi államtitkárnak, aki ezért a befolyását Schadl György érdekeinek megfelelően gyakorolta. Az ügyészség szerint a végrehajtók elnöke hét társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri: önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük.

Ezt hét végrehajtóból hat beismerte, őket már jogerősen elítélték. A vádhatóság szerint Schadl több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert a közbenjárására kinevezett végrehajtóktól.

A két fővádlott ellen korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt emeltek vádat. Schadlra tíz, míg Völnerre nyolc év börtönt kértek beismerés esetére. Előbbire 200, utóbbira 25 millió forint pénzbüntetés kiszabását is indítványozták, továbbá mindkettőjüknél tíz év közügyektől eltiltást, a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltást kértek, valamint vagyonelkobzást a jogtalan gazdagodásuk erejéig.

Ez feltehetően nem lesz probléma Schadl számára, ugyanis a volt végrehajtó elnök a börtönben ülve is 189 millió forintot keresett, és a végrehajtói kar új elnöksége is közreműködik abban, hogy felfüggesztett végrehajtóként is vagyonokat kereshessen.

Mint ismert, Schadl február óta siófoki luxusnyaralójában tölti a házi őrizetét. A Balaton-parti üdülő az ellene szóló vádiratban is szerepel, mert jogszerűtlenül bővítették, ám hiába rendelték el az eredeti állapot helyreállítását, Schadl ennek nem tett eleget. Ezért a végrehajtók volt elnöke ellen NAV-végrehajtás indult.