Anyaország :: 2025. október 9. 09:59 ::

A Tisza belső vizsgálata szerint egyik önkéntesük beépített ember volt, ő szivárogtathatta ki a személyes adatokat

„A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a TISZA adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a TISZA egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt” – írta csütörtöki, a Tisza Világnak címzett levelében Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke a Telex cikke szerint.



Fotó: Fb

A levélben azt is hozzáteszi, az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből, és személyes adatokkal való visszaélés miatt rövidesen feljelentést tesznek. Radnai azt is írta, a párt a történtek után az eddigieknél is szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezetett be, hogy senki ne férhessen hozzá törvénytelenül személyes adatokhoz.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az Index hétfői cikkében írt arról, hogy egy interneten terjedő fájl szerint kiszivároghatott 18 ezer felhasználó személyes adata a Tisza Párt alkalmazásából, és a közzétett személyes adatok alapján a lap arra következtetett, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén. A Tisza sajtóosztálya a Telex kérdésére közölte, hogy az applikációt magyar szakemberek fejlesztették. A párt később azt is kijelentette, hogy bár a kérdéses adatbázisban szerepelnek a közösségükhöz köthető adatok, azok forrását nem ismerik.

Ez utóbbit hangsúlyozta csütörtöki levelében is Radnai Márk. „Az adatbázis nem a miénk, abban számos ellentmondás, manipulált elem és külső forrásokból összeszedett tudatosan félrevezető információ található. A nyilvánosságra került adatok között mostani tudásunk szerint több mint ezer valódi, a TISZA közösségéhez köthető emailcím és telefonszám is elérhetővé vált” – írta a Tisza Párt alelnöke. Szerinte az „illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akció egyetlen célja elbizonytalanítani a közösségünk tagjait”, őket azonban nem lehet megfélemlíteni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalból értesült a lehetséges adatvédelmi incidensről, ezért elkezdték kivizsgálni az ügyet.