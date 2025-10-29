Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. október 29. 09:13 ::

Elismeri a rendőrség, hogy buzivonulás zajlott Pécsett, mégis a vármegyéseket bírságolják

Vajon azokat büntette-e meg a rendőrség, akik az egyértelmű és nyilvános tiltás ellenére mégis megtarthatták Pécsett a Pride felvonulást, egy „vadkár elleni tüntetés” mögé bújva? Vagy azokat a rendőröket vették talán elő, akik a nyilvánvaló jogsértés ellenére a homoszexuális felvonulást biztosították? Nyilván nem. Kit büntettek meg azonban meglepő gyorsasággal? Kitalálta a kedves olvasó: a hatvannégy vármegyéseket - áll a közleményükben, alább olvasható a folytatás.

A flashmobunkat bejelentő, valamint a Pécs Pride útvonalát elálló tagtársunkat „gyülekezési joggal való visszaélés” miatt 52 ezer forintra bírságolta meg a tisztelt rendőrség, úgy téve, mintha valóban egy „vadkár elleni tüntetés” zajlott volna, és azt akarták volna megakadályozni a Hatvannégy Vármegye tagjai. A határozat számos ponton sem állja meg a helyét, melyet alább ki is fejtünk, az ügyet pedig természetesen bíróságra visszük. A Pécs Pride-nak viszont egyetlen résztvevőjét sem bírságolták meg, információink szerint utólag is mindösszesen egy személyt, a Pécs Pride főszervezőjét idézték be kihallgatásra, őt is valószínűleg csak a Nemzeti Jogvédő Szolgálat feljelentése nyomán.

Minderről mi nem azért adunk ki közleményt, mert az 52 ezer forintos bírság kifizetése fájna ennyire, hanem azért, mert itt az igazság sárba tiprása történik. Nem véletlenül hangoztatjuk évek óta, hogy az LMBTQP-propaganda már a társadalom minden szintjén és minden állami szervben „érzékenyített”, de sokan még mindig nem hiszik el. Ez a konkrét példa legyen hát az intő jel, hogy amennyiben nem történik ezzel szemben hathatós fellépés, úgy rövidesen egy, már totálisan ezen sátáni lobbi által kézivezérelt világban kell érvényesülnünk.

A határozat indoklásában képes azt állítani a rendőrség, hogy 2025. október 4-én 13.00-20.00 óra között dr. Heindl Péter Ferenc által bejelentett, a vadállatoknak a közlekedés biztonságát veszélyeztető túlszaporítása elleni engedélyezett demonstrációja zajlott, holott köztudomású tény, hogy valójában az V. Pécs Pride került megrendezésre jogellenes módon, amelyhez a „vadkár elleni tüntetés” szolgált egyfajta álcaként. Az állami szervek így asszisztálnak a hatályos törvények kijátszásához az LMBTQP-lobbiszervezeteknek?!

Ráadásul ezen a ponton komoly önellentmondásba keveredik a rendőrség. Miközben beidézik a Pécs Pride főszervezőjét – nyilvánvalóan tiltott gyűlés megszervezése miatt –, addig budapesti tagszervezetünk vezetőjét azzal az indokkal bírságolják meg, hogy a rendezvény, amelynek társaival útját állta, nem a Pécs Pride, hanem valamiféle „vadkár elleni tüntetés” volt.

Így folytatódik az indoklás szövege: „2025. október 04-én 15 óra 00 perckor Pécs Széchenyi tér - Király utca kereszteződésénél a feljelentett személy 7 társával együtt a Széchenyi tér keleti oldalánál kifeszítettek egy 10 méter hosszúságú 1 méter széles molinót, melyen a „STOP LMBTQ PEDOFILIA” szöveg szerepelt. A cselekményt észlelve a rendőri biztosításba beosztott Készenléti Rendőrség állománya által igazoltatásra került Balogh Bence és hét társa. Balogh Bence elmondta, hogy az eseményüknek ő a szervezője, és ezen eseményt a hatóságnak sürgős gyűlésként elektronikus úton bejelentette. A rendőri intézkedés eredményeként Balogh Bence és társai cselekményüket abbahagyták és félreálltak.

A Pécsi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya a Balogh Bence által hivatkozott, ügyfélkapun 2025.10.04-én 14 óra 41 perckor benyújtott (…) számon automatikusan iktatott bejelentést megvizsgálta és megállapította, hogy az nem felel meg a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvényben (továbbiakban: gyülekezési tv.) leírtaknak. A bejelentés nem tartalmazza a törvényben leírt tartalmi elemeket, így a gyűlés pontos helyét, idejét, célját.”

Azonban ez egyszerűen nem igaz: egy flashmob esetén ugyanis eleve nem kötelező előre bejelenteni a rendőrség felé a gyülekezést, de budapesti tagszervezetünk vezetője megtette ezt az átláthatóság érdekében, pontos helyszínmegjelöléssel együtt. Az erre a célra kitöltendő űrlapon viszont nem lehet feltüntetni sem időpontra, sem a rendezvény céljára vonatkozó adatokat.

Ugyanis a flashmobnak éppen az a lényege, hogy – általában egy okot adó esemény következtében tartott – gyorsreagálású gyűlés, így az időpont megadása eleve nem releváns, hiszen legtöbbször kvázi azonnal történik. A flashmobunk olyannyira azonnali reagálású volt, hogy a kiváltó oka – hogy valójában nem „vadkár elleni tüntetés”, hanem a Pécs Pride zajlik – ott a helyszínen dőlt el.

Mi magunk sem tudhattuk előre, hogy megtartják-e vagy sem, csupán vélelmeztük a szervezők kommunikációja alapján, hogy a gyülekezési joggal visszaélve, egy másik gyűlés leple alatt („vadkár elleni tüntetés”) tartják meg a Pride-ot, és a helyszínen szembesültünk vele, hogy valóban ez történik (látva a szivárványos zászlókat, kifestett arcú embereket, LMBTQP-témájú üzeneteket ott helyben, illetve a médiatudósításokat is követve).

A rendőrség álláspontja szerint „Sürgős gyűlésként került bejelentésre az esemény, azonban a gyülekezési hatóság álláspontja szerint nem tartozik a sürgős gyűlés fogalomkörébe, mivel az arra okot adó körülmény már hetekkel a rendezvény megtartása előtt nyilvános volt. Azt hogy erről Balogh Bence is tudomással bírt, az is alátámasztja, hogy előre elkészített molinóval érkezett az általa szervezett gyűlés helyszínére.”

Ezen a ponton már olyan sok logikai bukfencet találni a rendőrségi érvelésben, hogy nem olyan egyszerű követni sem. Tisztázzuk tehát: a Pécsi Rendőrkapitányság azt állítja, hogy a HVIM rendezvényére „okot adó körülmény” – tehát hogy „vadkár elleni tüntetés” helyett törvénysértő módon a Pécs Pride-ot tartják meg – már hetekkel korábban nyilvános volt, de ha leírják, hogy ezt ennyivel előre tudták, akkor miért nem intézkedtek az aberrált felvonulás szervezői ellen sem előre, sem legalább a helyszínen?

Ha viszont a Rendőrkapitányságnak az a több sebből vérző elképzelése, hogy a HVIM flashmobjának célja nem a jogsértő Pécs Pride, hanem a „vadkár elleni tüntetés” megzavarása volt, akkor komolyan azt gondolják, hogy ezt „STOP LMBTQPEDOFÍLIA” feliratú molinóval tennék meg a vármegyések? Ami ráadásul már több mint 3 éve megvan, tehát nagyon valószínűnek tűnik, hogy az „előre elkészített molinót”, amivel a rendőrség érvel, évekkel ezelőtt kifejezetten a „vadkár elleni tüntetés” megakadályozása céljából csináltattuk, bizonyára mi már ennyire előre tudtuk, hogy 2025. október 4-én mi fog történni.