2025. november 1. 21:17

Szurkolóra támadt egy kosaras majom, mert nem tudta elviselni a kritikát

Nem mindennapi jelenettel végződött a a Zalakerámia ZTE KK – Kometa-KVGY Kaposvári KK férfi kosárlabda alapszakasz mérkőzés péntek este Zalaegerszegen: Jericole Hellems, a ZTE játékosa a meccs után megütött egy hazai szurkolót, aki kritizálta a meccsen nyújtott teljesítményét. A ZTE nem sokkal később közölte, hogy azonnal szerződést bontottak az amerikai légiós alacsonybedobóval – írja a Telex.

A ZTE a pénteki meccsen 90-83-ra kikapott a Kaposvártól, a vendég csapat a második negyedtől folyamatosan vezetett. A zalaegerszegi szurkolók éppen ezért nem voltak elégedettek a csapatukkal, amit a játékosok tudtára is adtak, amikor a ZTE kosarasai pacsizni mentek a közönséggel. Ahogy az az M4 videóján is látszik, Hellems az egyik szurkoló heves gesztikulációval kísért kritikáját egy jobb egyenessel díjazta, ami után játékostársai gyorsan lekísérték a pályáról.

A meccs után a ZTE közleményt adott ki, amiben Hellems tettét egy olyan sportszerűtlen cselekedetnek minősítették, ami mellett a klub nem mehet el szó nélkül. „Ezért a mai nappal, azonnali hatállyal a játékos szerződését felbontjuk.” Bencze Tamás megbízott vezető edző a meccs után nagyon szomorúnak nevezte a történteket. Mint mondta, egy kosármeccsnek „egy olyan ünnepnek kell lenni, ahol a családok és mindenki jól érzi magát. Tudjuk, mindenki nyerni szeretne, nem babra megy a játék és a győzelem számít, de nem juthatunk ide, ami a meccs végén történt”.

Frissítés: Novák Előd éppen a minap boncolgatta a sport vendégmunkásainak nagy arányát a parlamentben

Ezért kár néger vendégmunkásokat behozni. Bár a hazai kosárlabda-bajnokságban 1-ről 2-re emelkedett a kötelezően pályán lévő magyarok száma (40%) a Mi Hazánk évek óta folytatott lobbija után, de az NB1-es férfi kosárcsapatoknál az edzők 80%-a vendégmunkás, és további kiskapukat nyitna nekik a kormány: