Orbán felpörgette a kampányüzemmódot: "január elsejétől több lépcsőben bevezetjük a 14. havi nyugdíjat"

„Január elsejétől be fogjuk vezetni, több lépésben ugyan, de bevezetjük a 14. havi nyugdíjat” – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában.

A kormányfő a felvétel szerint egy olyan hírre reagált, amely „a nemzetközi bankárhálózat kéréseit” sorolta fel a magyar kormánnyal szemben. A bejelentés előzménye, hogy a K&H Bank egyik elemzője korábban a gazdasági nehézségekről és a választások utáni esetleges kiigazítási lépésekről beszélt.

Orbán Viktor szerint a „nemzetközi bankárok” azt várják a következő kormánytól, hogy az csökkentse a gazdasági támogatásokat, korlátozza a 13. havi nyugdíjat, mondjon le a 14. haviról, szüntesse meg a többgyermekes anyák adómentességét, és vezesse ki a 3 százalékos kamatú hitelprogramot.

A miniszterelnök ezzel szemben kijelentette:

növelni kell a gazdasági támogatásokat, mert „fejlesztő államra van szükség”,

január 1-jétől, több lépcsőben, bevezetik a 14. havi nyugdíjat,

nem szabad maximalizálni a 13. havit,

az anyák szja-mentességét minél előbb ki kell terjeszteni,

a 3 százalékos hitelkamatot meg kell védeni,

a rezsicsökkentés megmarad,

az árstopok jövőjéről pedig azt mondta: „lehet, hogy kiterjesztjük, majd meglátjuk”.

„A nemzetközi bankárok mindig is a nemzeti kormányok ellen fogadtak: régebben az egyesült ellenzékre, meg a szocikra, most a Tiszára. Nincs ebben semmi új” – tette hozzá a miniszterelnök.

(Index nyomán)

