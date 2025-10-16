Anyaország :: 2025. október 16. 10:07 ::

Orbán már 14. havi nyugdíj ígéretével kampányol

Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés - írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel a Facebook-oldalán.

"A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió" - fogalmazott a kormányfő. Hozzátette: szerintük a magyar nyugdíjrendszer "túl nagylelkű".

Orbán Viktor megjegyezte: meg aztán a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelni. A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban.

"Mi 15 éve kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz" - rögzítette bejegyzésében a miniszterelnök.

Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon - közölte Orbán Viktor, aki azzal zárta bejegyzését: "a tiszások pedig elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba!"

(MTI)