Anyaország :: 2025. november 5. 11:57 ::

"Elég sok sebből vérzik még a program" - tiszás beszélgetések és hangfelvétel a szivárgásról

Belső információk derültek ki a Tisza Párt egyik csoportjából, a Magyar Nemzet nyilvánosságra hozta a párt egyik vezető informatikusának beszélgetését az októberi adatszivárgás részleteiről.

A lap birtokába került képernyőképek értelmében Rosta Bendegúz, a Tisza Párt egyik vezető informatikusa osztotta meg az információkat a csoport tagjaival, miután kiderült, hogy hekkertámadás érte az applikációt, és ezúttal kétszázezer felhasználó személyes adatai kerülhettek ki az internetre. Mint írják, megtalálták az illető LinkedIn-profilját is, aki valóban egy szoftverek fejlesztésével foglalkozó informatikus.

A beszélgetésben Rosta Bendegúz leírja, hogy az adatszivárgásról szóló hír igaz, a tagok pedig felvetik, hogy meg kellene szüntetni az applikációt. Egyvalaki azonban felhívta rá a figyelmet, ha így tennének, „az egyből igazolná, hogy gáz van”. Megkérdezték, hogy belső szivárogtatásról vagy külső támadásról van-e szó, az informatikus azonban annyit közölt, hogy egyelőre vizsgálják a történteket. A lap rámutat, így tehát még vasárnap sem tudhatták biztosan, Magyar Péter mégis orosz hekkertámadásról beszélt.

Továbbá a zárt Signal-csoport egy másik tagja a következőre figyelmeztetett: nem szabad kiderülnie, hogy az adatszivárgás valójában október 5-én történt, mert a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) megbüntetheti a pártot. Rosta Bendegúz erre azt írta: „Nem az számít, hogy mikori a lopás, az számít, mikor jut a tudomásra.” Hozzátette, az applikációnál két szivárogtatás volt eddig, és az októberi esetében egy belsős ember a felelős, a spicli pedig „kivédhetetlen”.

Leírta továbbá, a tiszás csapat „erőt feszítve” azon dolgozott, hogy mindenhonnan letöröljék: először Redditről távolították el a bejegyzést, majd négy linket szedettek le, így már egyik sem érhető el az interneten. Mint írja a lap, minden információ ellenére a Tisza Párt támogatói megdöbbentek a történteken, és csalódottak az újabb szivárgás miatt. Felvetődött, hogy a botrány rossz fényt vet a pártra, az alkalmazást pedig többen gyengének tartják.

Nyilvánosságra került egy hangfelvétel

Mindezzel egy időben a Nyugati Fény birtokába pedig hangfelvétel került, amelyen Gyuk Zsolt, a párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora beszél.

– Elég sok sebből vérzik még a program – hallható a hangfelvételen.

A koordinátor egy tiszás eseményen tette a kijelentést, amelyet a lap szerint az októberi adatszivárgás után rendeztek meg. Gyuk közölte: „Én nem engedtem volna ki ezt az appot jelen helyzetben még, de az idő már szorított, tehát a tesztelésekben is valamilyen szinten bele-belefolytunk. És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik! Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza Szigeteket.”

Az informatikus a történteket a pártelnök türelmetlenségével magyarázza. Hozzátette, „nem minden volt a gyakorlatban megfelelőképpen átgondolva és letesztelve. Hát íróasztal mellől próbálták meg kitalálni, és nem minden folyamat volt lemodellezve rendesen.”

(Index)