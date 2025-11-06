Anyaország, LMBTQP+ :: 2025. november 6. 14:21 ::

Hilarion-ügy: egy cseh lap képet közölt arról, ahogy a metropolita bemászik egy ministránsfiú mellé az ágyba

A Budapestről szexuális visszaélési botránya miatt elküldött, lefokozott, és Csehországba helyezett Hilarion metropolita volt ministránsfiúja, George Suzuki korábban azt állította, a metropolita magyarországi megbízatása alatt annyira jóban volt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, hogy havonta egyszer találkoztak egymással.

Suzuki most újabb részleteket árult el Hilarion életmódjáról a cseh Denik N lapnak adott interjújában. Az interjúhoz eddig nem látott fotókat és videókat is mellékeltek.

Az interjú szerint George Suzukit azért körözi a rendőrség, mert egy olyan értékes karórát vitt magával menekülése közben, amit a metropolita állítólag Orbán Viktornak akart ajándékozni.

Suzuki átadott a lapnak egy fotót a metropolita magyarországi, vácdukai kastélyáról, mely egy cápás dekorációval ellátott medence látható, illetve egy rövid videót, mely azt mutatja, ahogy az alsónadrágos Hilarion bemegy Suzuki szobájába, majd bemászik mellé az ágyba, és szorosan hozzásimul.

– Még az istentisztelet előtt is bejött az ágyamba. Bizonyítékom van – állítja Suzuki.



Forrás: Panyi Szabolcs / Fb

Az interjú arra is kitér, hogy a metropolita személyesen ismerte Orbán Viktort, és orosz oligarcháktól nagy összegű adományokat gyűjtött „lelki központ” építésére, amely valójában a saját, vácrátóti luxusvillája volt, úszómedencével és borospincével.

(24 nyomán)

Korábban írtuk: Áthelyezik Csehországba az orosz ortodox egyház magyarországi zaklatási botrányba keveredett metropolitáját