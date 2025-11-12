Anyaország :: 2025. november 12. 15:18 ::

Nem hagyták öngyújtóval gázkonvektort szerelni, ezért fejbe rúgta a mentőst - az ügyészség felfüggesztettel bátorítja a bűnözőt

A Mezőkövesdi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki tévesen riasztotta a mentőszolgálatot, majd megrúgott egy mentőápolót.

A vádirat szerint a férfi 2025 januárjában bódult állapotban telefonon felhívta a mentőszolgálatot azzal a bejelentéssel, hogy egy mezőkövesdi ingatlanban lakó 75 éves nő öngyilkosságot készül elkövetni.

A kiérkező mentősök felismerték a téves riasztást, azonban látták, hogy a vádlott sürgős orvosi ellátást igényel, ugyanis félrebeszélt, agresszíven viselkedett, öngyújtóval a kezében egy gázkonvektort akart szerelni. A vádlott elutasította a segítséget, ezért a mentősök rendőrt hívtak, akik a férfit a felső testét becsatolva hordágyra tették. A vádlott ekkor is ellenszegült, az egyik mentőápolót halántékon rúgta, aki 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Az állami mentőszolgálat tagja a mentéssel és a betegszállítással összefüggésben közfeladatot ellátó személynek minősül.

Az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt benyújtott vádiratában a büntetett előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott - közölték honlapjukon.