A férfiak hátrányos megkülönböztetése ellen emelt szót a Mi Hazánk

A férfiak 40 év munka után sem mehetnek nyugdíjba, és ha 3 gyermeket egyedül nevelnek, akkor sem kapják meg azt az adókedvezményt, ami a nőknek jogosan jár – tette szóvá Novák Előd, azt is kérdezve: miért vagyunk sereghajtók az apaszabadságok számának tekintetében az EU-ban?

Spanyolország teljes fizetés mellett 16 hetet biztosít, de lényegében teljes fizetést és egy hónapnyi szabadságot adnak Ausztriában, Észtországban, Litvániában, Szlovéniában, Portugáliában és Franciaországban is, míg Magyarországon csupán 5 napot, ezért az előbbi országokhoz hasonlóan egyhavi apaszabadságot javasol a Mi Hazánk – mondta a párt kéviselője.

Fónagy János államtitkár válaszában a hazai apaszabadság 2023-as emelésével takarózott, de azt már elhallgatta, hogy azt az EU irányelve miatt kellett megtegyék, így is csak a kötelező uniós minimumot nyújtva.

KSH: 2010 óta folyamatosan csökken a családtámogatások összege a GDP %-ában mérve

Megtévesztő kormánypropaganda, hogy hazánk sokat költ családtámogatásokra, ugyanis az Eurostat adatai szerint a GDP százalékában vizsgálva az EU 27 tagállamának e kiadásait, messze átlag alatt költünk erre – világított rá egy következő felszólalásában Novák Előd.

– A családtámogatások összege a GDP %-ában mérve folyamatosan csökken 2010 óta még a KSH szerint is, az elmúlt 30 évben most a legkisebb! 15 pontos megoldási programcsomagot nyújtottam be a miniszterelnöknek, de a kormány egyetlen javaslatunkat sem támogatta a „Nemzeti Együttműködés Rendszerében”. Miért? – tette fel a kérdést a Mi Hazánk képviselője, majd a miniszterhelyettes válaszolt, aki az EU-rekord infláció miatt inkább a családtámogatások összegszerű emelkedéséről beszélt, s nem a KSH kimutatásáról, miszerint folyamatosan csökkennek a családtámogatások a GDP %-ában mérve.