Anyaország :: 2025. november 25. 07:18 ::

Kiderült, mi okozta a horvátországi helikopter-balesetet, amelyben három magyar katona halt meg

2023. június 21-én a Honvédelmi Minisztérium megerősítette, hogy szolgálatteljesítés közben lezuhant egy magyar katonai helikopter Horvátországban. A Magyar Légierő 2 Airbus H145-ös helikoptere légi kiképzési feladatot teljesített a horvát légtérben, amikor az egyik helikopter három fővel a fedélzetén lezuhant.

A mentőcsapatok megtalálták a helikopter roncsait, átkutatásukkor pedig két katona holttestét találták meg. A harmadik katona holttestére egy nappal később találtak rá a helikopter roncsa alatt.

A 24.hu cikkében feltárta, hogy mi okozta a balesetet. Megkeresték a Honvédelmi Minisztériumot (HM), de válasz hiányában a Sibenik-Knin megyei ügyészségnek is elküldték kérdéseiket, amely azt közölte, hogy a HM képviselőinek jelenlétében tartottak helyszíni szemlét a helikopternél, valamint megerősítették a szemtanúk beszámolóit: drótkötélbe akadt a magyar honvédségAirbus H145-ös helikoptere.

Hozzátették, hogy a helikopter roncsait és alkatrészeit átadták a magyar haderőnek.

(Index)