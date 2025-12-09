Anyaország, Videók :: 2025. december 9. 10:10 ::

Undorító állapotok egy Vas vármegyei édesipari üzemben - egy kis takarítás után folytathatták, ahol abbahagyták

Súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő hiányosságok miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azonnali hatállyal felfüggesztett egy édesipari termékeket előállító üzemet Vas vármegyében - közölte honlapján a Nébih kedden.

A tájékoztatás szerint az ünnepi időszakot megelőző vizsgálat során az üzemben súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságot tártak fel. Egyes helyiségekben a padozat, a falak, az ajtók erősen szennyezettek voltak, a mosogatóhelyiség és a mosogatómedence sem felelt meg a higiéniai előírásoknak. Az alapanyagokat esetenként közvetlenül a padozaton, raklap vagy alátét nélkül tárolták, emellett a dolgozók egészségügyi alkalmassági vizsgálatainak érvényessége is lejárt.

A hatóság 55 tétel, 1,13 tonna nem nyomon követhető, valamint lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert vont ki azonnali hatállyal a forgalomból és vett hatósági zár alá, ezzel egy időben pedig a vállalat által előállított élelmiszerek közül nyolc tételt hívott vissza.

A Nébih a feltárt jogsértések miatt az üzem működését azonnal felfüggesztette. A vállalkozás csak a hibák maradéktalan megszüntetése és egy újabb hatósági ellenőrzés után folytathatta tevékenységét - közölték.

Az érintett vállalkozás adatai:

Jogsértő neve: Chocofive Édességgyártó Kft.

Jogsértő címe: Székhely: 9757 Meggyeskovácsi, Rákóczi utca 17., ellenőrzés helye: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar utca 3-5. (adószám: 25103643-2-18)

A jogsértés időpontjában bejegyzett vezető tisztségviselő neve: Takács András Csaba

(MTI - Nébih nyomán)