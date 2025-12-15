Újabb hiánypótló tartalommal érkezett TikTok-oldalán Gáspár Evelin, aki újabban a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában "dolgozik", ahol sajtóreferensi pozícióban és bérezéssel jelenleg a miniszter közösségimédia-platformjait szerkeszti.
Ezúttal Isztambulból jelentkezett Gáspár, ahová Szijjártót kísérte el: a türk államoknak szervezett tárgyalás előtt a miniszter a templomba ment, amit a közösségmédia-kezelő Gáspár megörökített, írja a 24.
Azt is megtudhatják a fideszesek, hogy Evelinkének ez nagyon inspiráló példa...
@ge.001 Isztambul 🇹🇷 @Szijjártó Péter ♬ eredeti hang - Evelin Gaspar