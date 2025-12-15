Extra :: 2025. december 15. 11:22 ::

Győzike lánya megnyugtatta a fideszeseket: Isztambulban az energia végre nem politikai kérdés

Újabb hiánypótló tartalommal érkezett TikTok-oldalán Gáspár Evelin, aki újabban a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában "dolgozik", ahol sajtóreferensi pozícióban és bérezéssel jelenleg a miniszter közösségimédia-platformjait szerkeszti.

Ezúttal Isztambulból jelentkezett Gáspár, ahová Szijjártót kísérte el: a türk államoknak szervezett tárgyalás előtt a miniszter a templomba ment, amit a közösségmédia-kezelő Gáspár megörökített, írja a 24.

Azt is megtudhatják a fideszesek, hogy Evelinkének ez nagyon inspiráló példa...