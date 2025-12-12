Extra, Videók :: 2025. december 12. 10:49 ::

Győzike lányát is felzárkóztatták: honvédségi géppel repült Moszkvába, szegény nagykövetnek kellett körbevezetnie

"Gáspár Evelin videóban számolt be moszkvai útjáról, amelyre egy 60 fős magyar delegációval és a Magyar Honvédség gépével utazott az orosz fővárosba. Az influenszer kulisszatitkokat mutatott a magyar–orosz üzleti fórumról, ahol több mint harminc cégvezető 240 tárgyalást folytatott" - közli a csodálatos hírt a fideszes Index.

Evelinke azt is bemutatja, milyen fontos ember Szijjártó külügyminiszter úr, aki még labdázgatni is szeret... Orbán-interjú csak a következő kiruccanás során várható.

Csak erős idegzetűeknek.