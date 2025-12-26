Anyaország :: 2025. december 26. 10:15 ::

Sorra törli a Wikipédia a Mi Hazánk politikusait

„Wikipédia, a szabad enciklopédia” - ezt hazudja logója mellett a (talán még) legnagyobb online enciklopédia, mely valójában komoly cenzúrát végez, és szélsőliberális ideológián keresztül mutatja be, illetve torzítja a világot.



A Wikipédia tömegesen törölte az online elérhető felületéről a Mi Hazánk képviselőit, országgyűlési képviselőjelöltjeit és tisztségviselőit bemutató szócikkeket, arra hivatkozva, hogy nem elég ismertek, nem felelnek meg a „nevezetesség” kritériumának… Bár a média elhallgatását a Wikipédia ilyen cenzúrával is megtoldja, de mégsem igaz még az ismeretlenség vádja sem.

Hiszen pl. annak a Pakusza Zoltánnak a szócikkét is törölték, aki a Mi Hazánk országos alelnöke, önkormányzati kabinetvezetője, Miskolc egyéni győztes települési képviselője (15 éve a miskolci közgyűlés tagja), hazánk harmadik legerősebb pártjának vármegyei elnöke is. Törölték dr. Fiszter Zsuzsanna Wikipédia-oldalát is, aki a Mi Hazánk országszerte ismert, a végrehajtó maffia lebuktatásában élen járó szakpolitikusa, a párt Gazdasági Kabinetjének elnöke is.

Még a Magyar Életért díj szócikket is nyom nélkül törölte a Wikipédia, pedig a neves díjat 2019 óta olyan sokgyermekes közszereplőknek adja át a Mi Hazánk, mint pl. dr. Csókay András világhírű idegsebész vagy dr. Pécsi Rita neveléskutató, 2025. januárjában pedig a Wass Albert fiai által létrehozott Czegei Wass Alapítvány immár 24 éve szolgáló elnökének, az ötgyermekes Simó Józsefnek. Az e díjat bemutató szócikk törlése nem csak a Bencemac, Szilas és hasonló álnevek mögé búvó wiki-járőrök túlbuzgóságát, de a Wikipédia család- és nemzetellenes elfogultságát is mutatja.

Bár a Wikipédia Rólunk szócikkben az állítják: „Minden hozzájárulás a készítőjének „tulajdona” marad”, de valójában ez nem igaz, hiszen az oldalon létrehozott tartalmakat úgy törölték, hogy a készítője sem fér már hozzá.