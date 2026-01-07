Anyaország :: 2026. január 7. 16:57 ::

Várni kell még a biztonságos jégre a Balatonon

Jó eséllyel befagyhat a Balaton nyílt vize is a hétvégére, de a jég állaga erősen változó lesz - közölte a HungaroMet siófoki obszervatóriumának vezetője az MTI megkeresésére szerdán. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy ha a jég eléri a kellő vastagságot, akkor is tilos a folyóvizeken, a kikötők területén és éjszaka a szabad vizek jegén tartózkodni.

Horváth Ákos, az obszervatórium vezetője elmondta, egyelőre csak a Balaton egyes öblei jegesedtek be, főként a déli parton láthatók feltorlódott jégtáblák. A tó még hullámzó része tele van jégcsírával, azaz parányi jégdarabokkal, amelyekből a következő napok hideg időjárásának hatására kialakulhat a tó nagy részét borító, vékony jégtakaró.

A Balaton nagy valószínűséggel erősen szeles időben fog befagyni, ezért a déli parton kevésbé lehet arra számítani - szélvédett öblökön kívül -, hogy sportolásra alkalmas lesz a jég, hiszen rücskös lesz a felülete. Az északi parton van esély jobb minőségű jég kialakulására - vélekedett a szakember.

A meteorológus szerint a jég jövő hétre 6-8 centiméter vastagságúra is hízhat a tó nagy részén.

A következő napok Balaton-régiót érintő időjárásáról szólva Horváth Ákos elmondta, pénteken várható kisebb, átmeneti enyhülés - amely akár ónos esővel is járhat-, majd a jövő hét elejére visszatér a hideg idő. Ha kialakul a tavon a jégborítás, az nem olvad már el olyan könnyen - jegyezte meg.

Horváth Ákos emlékeztetett arra, hogy 2017 elején volt a legutóbb nagy és vastag jégtakaró a Balatonon, de akkor már korábban beindultak a kemény fagyok. A tó évek óta nem fagyott be, míg a '90-es évek végéig az volt a furcsa, ha akadt olyan év, amikor nem alakult ki rajta jégtakaró - idézte fel.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság a Police.hu oldalon szerdán közzétett közleményében arra hívta a figyelmet, hogy ha eléri a kellő (legalább 10 centiméteres) vastagságot a jégréteg, akkor is tilos a szabad vizek jegén tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, járművel, kikötők és veszteglőhelyek területén, valamint folyóvizeken.

A jégen tartózkodás szabályait a jégbeszakadások miatt bekövetkező balesetek megelőzése érdekében a rendőrök fokozottan ellenőrzik, a szabályok megszegése miatt a rendőr, a közterület-felügyelő, a halászati őr és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv erre felhatalmazott ügyintézője figyelmeztetést alkalmazhat, 6500 forinttól 65 ezer forintig (ismételt elkövetés esetben 90 ezer forintig) terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást indíthat, amelyben akár 200 ezer forintig terjedő pénzbírságot is kiszabhatnak.