Négy gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyészség a Szőlő utcai ügyben

Négy gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyészség a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos ügyben - tudatta a Központi Nyomozó Főügyészség közleményben az MTI-vel pénteken.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség mind a négy december elején letartóztatott gyanúsított esetében indokoltnak látta a legszigorúbb kényszerintézkedés meghosszabbítását. A három férfi és egy nő a megalapozott gyanú szerint a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekményeket - közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazást és részben kiskorú veszélyeztetése, valamint könnyű testi sértés bűncselekményét - követett el. Továbbá egyikük megbízott igazgatóként akadályozta az intézet korábbi vezetőjének felelősségrevonását, ezért ő minősített bűnpártolással is gyanúsítható.

A nyomozó ügyészség soron kívüli eljárásban vizsgálja a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézetben történteket.

Mivel továbbra is tartani kell attól, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén veszélyeztetnék a bizonyítást, valamint egyikük esetében fennáll a bűnismétlés veszélye is, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság három hónappal hosszabbítsa meg letartóztatásukat - közölte a főügyészség.