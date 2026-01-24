Anyaország :: 2026. január 24. 12:38 ::

Toroczkai: újabb globalista "topmenedzsert" húzott elő a színpadi függöny mögül a Tisza Párt

Újabb globalista "topmenedzsert" húzott elő a színpadi függöny mögül a Tisza Párt. Magyar Péterék külügyi miniszterjelöltje, Orbán Anita jól illeszkedik a Kapitány István (Impex, Shell), Radnai László (Impex, Bertelsmann) és Radnai Márk (RTL, Bertelsmann), Kármán András (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank "EBRD", Erste) sorba - írja X-bejegyzésében a Mi Hazánk elnöke, alább a folytatás.

De jól illeszkedik abba a nemzetközi sorba is, ahol olyan "topmenedzsereket", lobbistákat húztak elő a függöny mögül, akik kevesebbet mozogtak az emberek, a nép között, de annál többet a nyilvánosságot kerülő zárt körű klubokban, hálózatokban, amelyek végén mindig felbukkannak a globális pénzhatalom képviselői. Így került Franciaország élére Emmanuel Macron (Rothschild Bank), vagy Németország élére Friedrich Merz (BlackRock). Nem véletlen, hogy miután elkezdték országaikat irányítani, mindkettőjük népszerűsége zuhanórepülésbe kezdett, támogatottságuk a nép körében ma már rendkívül alacsony, hiszen a globális pénzhatalom érdekeit képviselik, az emberek helyett.

A globális hálózat működési mechanizmusa pontosan olyan, mint a NER hálózata. Nem véletlenül, hiszen arról másolta Orbán Viktor a magyarországi változatot. Csak a globális hálózat sokkal több pénzzel rendelkezik, sokkal kiterjedtebb, és sokkal profibb, mint a NER. De ugyanúgy megvannak a bankárai, a médiahálózata, a gazdasági szereplői, álcivil szervezetei, mint a "kicsit sárgább, kicsit savanyúbb" NER-nek.

A rengeteg globalista, nemzetközi álcivil szervezetei közül az egyik a GLOBSEC. Ennek a GLOBSEC-nek volt Orbán Anita az egyik vezetője, az igazgatótanácsának tagja. Az igazgatótanácsban ott ült mellette Bajnai Gordon, minden idők legrosszabb kormányának, a Gyurcsány-Bajnai-kormánynak a miniszterelnöke, aki a globális hálózat egyik zászlóshajójának, a Bilderberg-csoportnak is tagja volt.

Szintén ennek a GLOBSEC-nek volt stratégiai tanácsadója Korányi Dávid, aki az USA-ban működő Action for Democracy ügyvezető igazgatója volt, és ebben a pozíciójában hozta a milliárdokat a 2022-es országgyűlési választásokat megelőző időszakban az akkori balliberális-globalista ellenzéknek. Most már legalább tudjuk, hogy honnan voltak milliárdjai a Tisza Pártnak rögtön azután, hogy a szintén a globalista hálózathoz bekötött Partizán-csatorna megácsolta a színpadot Magyar Péternek, de még a "rendszerváltó" kártyáit sem kezdték árulni.

Orbán Anita ráadásul a Fideszből jött. Annak is a legveszélyesebb atlantista szárnyából. Aztán transzatlanti energiapolitikai vonalon lobbizott az LNG, vagyis a cseppfolyósított földgáz használatáért Londonban, és vezető volt a Vodafonnál is, amelynek magyarországi leányvállalatát a magyar kormány vásárolta meg.

A mostani választásokon a magyarok választhatnak:

Mészáros Lőrinc (OPUS) vagy Larry Fink (BlackRock, Világgazdasági Fórum), vagyis NER-hálózat vagy a pénzhatalom globális hálózata? Fidesz vagy Tisza Párt?

Végsősoron mindkettő a nagytőkét szolgálja.

Vagy választhatják a magyar embereket, a munkavállalókat, a magyar vállalkozásokat, a magyar gazdákat, termelőket, a globalista hálózati topmenedzserek helyett a valódi magyar tudást támogató pártot, a Mi Hazánk Mozgalmat.

Nincs más választási lehetőség.