Soron kívül újból megerősítette negatív kilátással Románia államadós-besorolásait az S&P

Megerősítette változatlan negatív kilátással Románia hosszú és rövid futamidejű, devizában és hazai valutában denominált szuverén adósságának "BBB mínusz/A-3" szintű besorolását az S&P Global Ratings.

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte: az idei évre összeállított felülvizsgálati menetrendtől eltérő, soron kívüli lépésről van szó, amelyet a romániai kormányválság indokol.

Az S&P az eredeti menetrendben szereplő idei első, április 3-i időpontban ugyancsak megerősítette a negatív kilátású román államadós-besorolásokat, de pénteki ismertetése szerint az azóta bekövetkezett kormányválság - a romániai kormánykoalíció felbomlása - indokolttá tette a soron kívüli újabb felülvizsgálatot.

A cég közölte: leminősítheti a román osztályzatokat, ha elhúzódik a kormányzati patthelyzet, vagy ha a kormányválság miatt Románia jövőre nem tudja folytatni az államháztartási hiány csökkentését.

Ha Románia nem jut hozzá a 2026-2027-es időszakban esedékes európai uniós folyósításokhoz, az korlátozná a gazdaság növekedési kilátásait, nehezítené a költségvetési konszolidációt és erősítené a fizetésimérleg-kockázatokat - áll az S&P elemzésében.

Az S&P tavaly januárban rontotta leminősítés lehetőségére utaló negatívra az addigi stabilról Románia államadós-osztályzatának kilátását.

A "BBB mínusz" osztályzat az S&P Global Ratings módszertanában a befektetésre ajánlott minősítési sáv alsó széle, vagyis ha a cég erről a fokozatról leminősíti a hosszú távú román államadós-osztályzatot, Románia ennél a cégnél elveszítené befektetési ajánlású besorolását, és átkerülne a magas hozamú - spekulatív - kategóriába.

Az osztályzat mostani, soron kívüli megerősítéséhez fűzött elemzésében ugyanakkor a hitelminősítő kiemelte, hogy alapeseti várakozása szerint a fő pártok között meglévő költségvetési konszenzus az idén és jövőre is elősegíti a további jelentős konszolidációs intézkedések végrehajtását, beleértve a 2027-re szóló hiteles költségvetés kidolgozását.

Az S&P azzal is számol, hogy Romániának sikerül lehívnia az idén esedékes - a hazai össztermék (GDP) 3,5 százalékát elérő - EU-finanszírozások zömét, és ez fedezi majd a magas román külső finanszírozási igények jelentős részét.

A hitelminősítő előrejelzése ugyanakkor 2026 egészére 6,25 százalékos GDP-arányos államháztartási hiányt valószínűsít. A cég kiemeli, hogy ez a legmagasabb hiányok között lesz az általa szuverén besorolással ellátott térségi gazdaságok körében.

Az S&P várakozása szerint a román hazai össztermék reálértéken számolva az idén stagnál, jövőre ugyanakkor 2,5 százalékkal növekedhet.

A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy az EU-finanszírozások folyósítása az idén növeli az állami beruházási aktivitást, és így sikerül elkerülni az egész éves recessziót a román gazdaságban.

(MTI)