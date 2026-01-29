Anyaország :: 2026. január 29. 19:25 ::

Lázár János már ott tart, hogy nincs is olyan, hogy cigány, "mindannyian magyarok vagyunk"

Lázár János építési és közlekedési miniszter ezúttal Horváth László országgyűlési képviselővel, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal tartott Lázárinfót Gyöngyösön.



Fotó: Simor Dániel / Telex

A szokásos brüsszelezés-ukrajnázás után a hallgatóság elővette a miniszter cigányügyben mondott szavait.

"Milyen jogon vette elő azt a kártyát ismét, hogy a cigányok wc-pucolásra alkalmasak? Azt is mondta, hogy a cigányokat nem lehet integrálni. Ön minket a kispadról tett előre a migránsok helyett. Hogyan gondolta, hogy a cigányokat ilyen módon meg lehet alázni Magyarországon?" – kérdezte az egyik résztvevő, hozzátéve:

tisztelt Lázár úr, bár nem kellene azt mondanom, hogy tisztelt, de azt a 700 ezer, 800 ezer szavazatot, amit a cigányok tudnának produkálni a Fidesznek, így nem fogja megkapni.

A kérdező végül egy piros lapot mutatott fel Lázár Jánosnak.

A miniszter válaszában leszögezte:

nincs olyan, hogy cigány vagy nem cigány, mindannyian magyarok vagyunk. Ebben az országban mindenki magyar. 2010-ben a magyarországi cigánysággal kötöttünk egy megállapodást, ennek a lényege, hogy segélyalapú társadalom helyett munkaalapú társadalomra van szükség.

Ezen a ponton néhányan azt kezdték skandálni, hogy "Lázár takarodj, Lázár takarodj!". A miniszter nyugalmat kért, majd így folytatta: "Mindenkinek dolgoznia kell, a kiabálóknak is, aki képes dolgozni. A kormány és a Fidesz kötelessége, hogy mindenkinek munkát és lehetőséget adjon. Migráció helyett integráció. Mindenkinek munkalehetőséget kínálunk". A miniszter leszögezte: "a cigányság ügyében két dolgot csináltunk: rendet teremtettünk, és munkát teremtettünk".

– Magyar Péter az aki, aki kijátssza a faji kártyát, uszítja a cigányokat a magyarok ellen. Magyar Péter a Rózsadombról fel akarja lázítani a cigányságot. Ez a káosz lesz, amit ebben a teremben is akarnak – jelentette ki a miniszter.

"A többség felelőssége az, hogy nincsenek felzárkóztatva"

Később más vélemény is megjelent a fórumon, az egyik résztvevő elárulta, elsőként kérte, hogy Lázár János kérjen bocsánatot. A miniszter bocsánatkérését elfogadta. Egy másik résztvevő viszont arra hívta fel a figyelmet, "azt mondják, hogy több mint tíz éve felajánlották nekünk az oktatást és a munkát, most a wc-kefe kapcsán meg azt mondta, hogy vége van a tartalék időszaknak. Hogyan megyünk logikusan tovább?"

"2002-ben úgy lettem polgármester, hogy egyedül ebben az országban végrehajtottam egy olyan oktatási programot, ami lehetőséget teremtett a szegregált osztályok felszámolására. Úgyhogy engem senki ne oktasson ki abból, hogyan kell integrációt csinálni.

A többség felelőssége az, hogy nincsenek integrálva és felzárkóztatva a kisebbséghez tartozók.

Nem a kisebbség felelőssége, a többség felelőssége, az én felelősségem, aki az országot vagy a várost vezetem" – hangsúlyozta Lázár János, aki a tartalék kifejezés használatát is tisztázta: "ha az országban munkaerőre van szükség, akkor még vannak olyan emberek, akik nem tudtak beilleszkedni. Nem negatív, kispadon ülő összefüggésben mondtam. Az én lelkiismeretem 120 százalékban tiszta".

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy "ez a kormány elérte azt, hogy folyamatosan növekszik az óvodába és iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek aránya, és csökken a lemorzsolódás. Ma a romák között a foglalkoztatás akkora, mint még soha. Ha lassan is ugyan, de a szakközépiskolába járók fiatalok aránya folyamatosan nő".

– Az a kérdés, hogy a végzettséggel nem rendelkező fiatalok számára mit biztosítunk. Azt, hogy tanulnak, akár felnőttként is, és szakmunkások legyenek, vagy ha többre hivatottak, akkor egyetemre járjanak, és utána lehetőséget kapjanak minden munkahelyen, minden munkakörben. Nem tudom ennél egyszerűbben elmondani, hogy mit akarok. Azt is megértettem, hogy a szavaim becsületükben, önbecsülésükben sértettek romákat, ezért kértem elnézést. Valóban nagyon bánom, bánt a lelkiismeret. Az a szándék, hogy ebben az országban mindenki a munkát válassza, és az a felelősség, hogy mindenkit munkához juttassak. Ez volt a motiváció – tette világossá a tárcavezető.

(Index nyomán)