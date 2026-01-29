De nem csak Kis Grófót hallgat az "elnök úr", hanem általában a Dankó Rádiót. Mégpedig azért, mert "ott van a magyar zene".
Zoom
Magyar zene, magyar előadó... De ha ezek a magyarok, akkor kik azok a cigányok?... (És így Orbán szerint nekünk mégis minek kellene tekintenünk magunkat?)
Meg is mutatták, mit ért Orbán magyar zene alatt: a nézését, meg a járását, azt...
Korábban írtuk:
Tovább apad a fideszes szavazóbázis (?): Kis Grófó megsértődött, elvégre ő nem takarítja a szart, hanem "zenét" készít belőle
Győzike és Kis Grófó után itt a legújabb fideszes sztár: drogos cigánybűnöző "zenéjével" dobták fel Orbán videóját
Armani gyártó, bitch from Milano - "középosztályosodás" cigány módra Orbán Viktor szerint
Lázár után
Lázár: a miniszterelnök álláspontja az volt, hogy ezt a kijelentést helyre kell tenni
Kapcsolódó: Versenyfutás a "roma" szavazatokért: Magyar Péterék hangosbemondón hergelik Lázár szavaival a putrisort, ahol jól felháborodhatnak ezen az ott élő agysebészek