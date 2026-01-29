Extra, Videók :: 2026. január 29. 13:02 ::

Lázár mellélövése után Orbán vette kézbe a cigányoknak való udvarlást (is): megmutatták, hogy Kis Grófó szemetét hallgatja az autóban

De nem csak Kis Grófót hallgat az "elnök úr", hanem általában a Dankó Rádiót. Mégpedig azért, mert "ott van a magyar zene".



Magyar zene, magyar előadó... De ha ezek a magyarok, akkor kik azok a cigányok?... (És így Orbán szerint nekünk mégis minek kellene tekintenünk magunkat?)

Meg is mutatták, mit ért Orbán magyar zene alatt: a nézését, meg a járását, azt...

