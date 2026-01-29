De nem csak Kis Grófót hallgat az "elnök úr", hanem általában a Dankó Rádiót. Mégpedig azért, mert "ott van a magyar zene".
Magyar zene, magyar előadó... De ha ezek a magyarok, akkor kik azok a cigányok?... (És így Orbán szerint nekünk mégis minek kellene tekintenünk magunkat?)
Meg is mutatták, mit ért Orbán magyar zene alatt: a nézését, meg a járását, azt...
