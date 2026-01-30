Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. január 30. 15:32 ::

Homoszexuális pedofilbotrány a Gazdagréti Szivárvány Óvodában: gyanúsítottként hallgatták ki az igazgatót

Mivel gyanúsították meg az újbudai óvodai homoszexuális pedofilbotrányban az igazgatót? – ezzel a címmel nyújtotta be az alábbi kérdést, illetve indítványt Pintér Sándornak Novák Előd, akinek gyermekei is abba az intézménybe jártak. Az ügyben a Fidesz is érintett, a DK-s alpolgármester pedig a hivatalos meggyanúsítás után is védelmébe vette az igazgatónőt, aki a szivárványkoalíciótól a botrány kirobbanása után még jutalmat is kapott, és meg is hosszabbították a munkaviszonyát.

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

A XI. kerületi Gazdagréti Óvoda vezetője arról tájékoztatta Újbuda vezetését, hogy a rendőrség gyanúsítottként hallgatta ki közfeladattal való visszaélés gyanúja miatt, mely ellen panasszal élt. De állítólag az önkormányzat sem tud semmi többet. Pontosan mi történt, mivel gyanúsítják? A homoszexuális pedofilbotrány közel két éve robbant ki, akkor az igazgató felelősségét nem állapította meg a rendőrség, mi tartott ennyi ideig?

A Fővárosi Főügyészség eddig csak az „óvóbácsival” szemben, tizenkettedik életévét be nem töltött, az elkövető felügyelete alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat. Indítványozták, hogy a váddal egyező beismerés esetén a bíróság ítélje a vádlottat 12 év fegyházbüntetésre. A férfi a nyomozás során nem tett vallomást, illetve nem ismerte el a bűnösségét, s csak házi őrizetben van.

A botrány kirobbanása után, 2024. március elején Újbuda szivárványkoalíciós vezetése (ahol az alpolgármesterek fele nyíltan homoszexuális volt, és szivárványos zászlót tűztek a polgármesteri hivatalra) felállított egy kerületi vizsgáló bizottságot, mely nem állapított meg semmilyen etikai vagy szakmai vétséget. Annak tudatában sem, hogy egy dolgozó figyelmeztette az igazgatónőt, hogy gond van a pedofil „óvóbácsival”. Közel két év elteltével most azonban gyanúsított lett az igazgatónő. Bács Márton DK-s alpolgármester ezután tegnap is kijelentette a képviselő-testületi ülésen, hogy az igazgatónő egy remek szakember, ezért tavaly még jutalmat is kapott, és meg is hosszabbították a munkaviszonyát, ami csak a rendőri gyanúsítás miatt szűnt meg automatikusan...



A képen balra Szecsődi Patrik, a Mi Hazánk újbudai önkormányzati képviselője, aki az óvodavezetőnek sem a jutalmát, sem a munkaviszonyának meghosszabbítását nem támogatta, hiszen az igazgatónő szakmai alkalmatlansága akkor is fennáll, ha csak nem volt képes felismerni a veszélyt, amit már lehetett tudni a botrány 2024-es kirobbanása óta

Győrffy Péternek hívják az újbudai óvodai homoszexuális pedofilbotrány elkövetőjét, ami azért is lényeges, mert ő a fia Győrffyné Molnár Ilonának, akit Újbuda óvodáiért felelős humánszolgálati igazgatónak neveztek ki, ezért nem mertek fellépni a pedofil ellen egyes vélemények szerint. Vizsgálták már ezt a szálat is, amire a Mi Hazánk két éve rávilágított? Ráadásul a fideszes önkormányzati vezetés alatt már érkeztek panaszok Győrffy Péterről, akit azonban nem kirúgtak, hanem csak áthelyezték a Gazdagréti Óvodába.

Elvárjuk a kormányzattól, hogy idén végre az LMBTQP-felvonulást akadályozzák meg, s ne mindig a mi törvényesen bejelentett ellentüntetésünket. Mire készülnek idén? Ismét asszisztálnak a propagandafelvonuláshoz, majd Karácsony Gergely kap egy néhány tízezer forintos bírságot? És mikor támogatják végre a jó rendőrként Lázár János által is kampányszerűen felvetett kémiai kasztrációt a pedofil bűncselekményt elkövetők esetén? Ugyanis hiába nyújtottam be törvényjavaslatot a hatályos lengyel szabályozás alapján többször is, az összes többi párt leszavazta.

Újbuda önkormányzata saját bevallása szerint 2024. február 23-án értesült a pedofilbotrányról, mégis több mint egy hétig hallgattak az ügyben, megpróbálták eltussolni az ügyet, csak a hírek megjelenése után adtak ki közleményt, de abban sem említették egy szóval sem a pedofíliát, sem a homoszexuális visszaélést, még a szexuális kényszerítést sem, ami alapján a rendőrség őrizetbe vette az elkövetőt, majd az ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta, mivel a gyanú szerint a férfi az óvoda területén lévő mosdóban fajtalankodott egy kisgyermekkel.

Három gyermekem is ide járt ennek az amúgy remek óvodának egy másik gazdagréti tagintézményébe, különösen fel vagyok háborodva az eset miatt. Ráadásul a pedofilt, Győrffy Pétert az a Molnár László fideszes alpolgármester engedte be ide dolgozónak 8 éve, aki engem viszont kitiltott innen, amikor önkéntes munkát vállaltam különböző intézményekben. Helyette tapasztalatszerzés, empátianövelés céljából végül egy fővárosi önkormányzati fenntartású idősek otthonában dolgoztam a kerületben, amit nem tudott megakadályozni, és később ugyanitt Újbudán két katolikus és civil fenntartású óvodában is önkénteskedtem egy-egy műszakot. Lassan fél éve hiába próbálok bejutni az őrmezei Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központba is önkéntesként, „tisztasági festési munkálatok előkészítésére” és hasonlókra hivatkozva utasítanak el, melyek „korlátozzák a fogadóképességet”. Önöknek van rálátásuk, hogy mi folyik abban az intézményben?

Tisztelettel:

Novák Előd