2026. február 2. 16:47

Egymást ütik a cigányok a gyöngyösi Lázárinfó utózöngéje gyanánt

Megverték azt a férfit, aki Pócs János országgyűlési képviselőnek elmondta, hogy a Tisza Párt aktivistájától kaptak 20 ezer forintot és benzinpénzt azok a cigányok, akik Lázár János beszédét megzavarták Gyöngyösön, derül ki a Blikk cikkéből.

Mint ismert , a gyöngyösi Lázárinfót bekiabálások és a miniszter lemondását követelő rigmusok zavarták meg. Lázár János már akkor is azt mondta, hogy fizetett provokátorokról volt szó, akiket odavezényeltek, de pár nappal később be is bizonyosodott mindez.

Pócs János fideszes országgyűlési képviselő elutazott Tarnazsadányba, ahol addig érdeklődött a helyieknél, amíg valaki el nem árulta: valóban szervezett, fizetett akcióról volt, amit egy Tisza-aktivista irányított. A férfi maga is ott volt Gyöngyösön a rendzavaráson, így tudja, miről beszél. Elmondta, hogy a szervező az a tiszás Csík Miklós volt, aki lelkesen kiáll Magyar Péter mellett, sőt nemcsak közös fotón szerepel a Tisza Párt vezérével, de még ajándékot is vitt neki. R. Richárd szerint Magyar Péter embere 20 ezer forintot és benzinpénzt fizetett azoknak, akik elmentek őrjöngeni vele Lázár János eseményére.

A Fidesz Facebook-oldalán be is azonosítottak néhány provokálót, akiknek igencsak hosszú a bűnlajstromuk. Többek között emberölés, erőszakos közösülés, zsarolás, lopás, költségvetési csalás, zaklatás, rablás, állatkínzás, garázdaság, testi sértés, ittas vezetés és cserbenhagyás miatt voltak többen is elítélve.

Nem véletlen, hogy igencsak rossz néven vették a provokáció szervezői a lebukást. Pócs János képviselőt Csík Miklós "csak" nyilvánosan megfenyegette a Facebookon keresztül. A felvételen a cigány azt mondja: "most leindulok hozzád", majd hozzáteszi, hogy ötven emberrel keresi fel a kormánypárti politikust.

"B.zdmeg, Pócs János! (...) támogatni is fogom a Tiszát, de kőkeményen! Idejössz az utcába, meg a faluba és kérdezősködtök?" - fakadt ki az élő videóban Csík Miklós.

Rácz Richárd nem úszta meg ennyivel: őt állítása szerint Csík lánya és veje vasárnap este megtámadta.



Rácz Richárd, kezében a rendőrségi jegyzőkönyvvel (fotók: Blikk)

- A sötétben támadtak meg, a buszmegálló környékén, Csík lánya és veje. Pofon vágtak és a lábamat rugdosták úgy, hogy elestem, még a földön is rúgtak. Fejbe akartak vágni egy üveggel, de elhúztam, így csak az orromat találták el, de az is elkezdett vérezni. El akartak vinni valahová, húztak a karomnál fogva, hogy szálljak be a kocsijukba. Kiabáltam velük, hogy hagyjanak, így elengedtek - mondta a sértett a Blikknek. - A polgármester rendőröket küldött a segítségemre, akik elvittek Hevesre kihallgatásra. Kértem egy drogtesztet is, hogy bizonyítsam, nem használok semmi ilyesmit. Ott volt a rendőrségen Csík is, aki a lányával és a vejével bocsánatot kért tőlem. Hajnali fél ötkor mentem haza a rendőrségről - mondta Rácz.