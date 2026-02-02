Anyaország :: 2026. február 2. 20:21 ::

A rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíjának visszaállítását indítványozta a Mi Hazánk

Hajlandó-e a kormány visszaállítani a rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíját? – ezzel a címmel nyújtott be ma országgyűlési indítványt Novák Előd, alább olvasható.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Méltatlan helyzetbe hozták a rendvédelmi dolgozókat, amikor a 2012. január 1-jétől az addigi életpályarészként biztosított szolgálati nyugdíjat megszüntették, és helyette szolgálati járadékot vezettek be, amelyből automatikusan levonják a mindenkori személyi jövedelemadó 15%-ának megfelelő összeget. A napi szinten életüket kockáztató tűzoltók, rendőrök és börtönőrök elvesztették szolgálati nyugdíjukat, miközben szolgálati éveik és a rengeteg túlóra okozta túlterheltség indokolttá tenné annak visszaállítását. Ez a helyzet nemcsak őket érinti, hanem a magyar emberek biztonságát is, hiszen a megfelelő megbecsülés hiánya hosszú távon aláássa a rendvédelmi szervek morálját és hatékonyságát.

Ezért tisztelettel az alábbi kérdéseket teszem fel:

1. Tervezik-e a szolgálati járadék 15%-os automatikus levonásának megszüntetését?

2. Hogyan kívánja biztosítani, hogy a szolgálat közben egészségkárosodást szenvedett, vagy idő előtt leszerelni kényszerült dolgozók megfelelő állami ellentételezést vagy életjáradékot kapjanak az addigi szolgálatukért?

A Mi Hazánk Mozgalom álláspontja szerint a megalázott volt szolgálati nyugdíjasoknak, akik jelenleg szolgálati járadékosok, haladéktalanul vissza kell adni a nyugdíjas státuszukat, és a rendszernek garantálnia kell, hogy minden érintett dolgozó a szolgálati éveiért teljes értékű, méltányos kompenzációban részesüljön.

Hajlandó-e tehát a kormány visszaállítani a rendvédelmi dolgozók szolgálati nyugdíját, a jelenleg megadóztatott szolgálati járadék helyett?

Tisztelettel:

Novák Előd